吸了置身天堂！男開「耶穌氣球館」賣笑氣　警驚見137支鋼瓶

記者陳雕文／新北報導

新北市蕭姓男子開設「耶穌氣球館」，但實際卻是販售具有多種口味的笑氣，新北市刑大偵三隊在接獲通報後，聯手環保局前往稽查，沒想到竟赫見137支待出貨及使用完畢鋼瓶，全案將依反毒性及關注化學物質管理法辦理裁罰，最重將可處30萬元罰鍰。

▲汐止男開氣球館賣笑氣，警方登門查獲137支鋼瓶。（圖／記者陳雕文翻攝）

蕭男開設「耶穌氣球館」，但其實是個幌子，實際則是販售笑氣，還在網路上標榜有沙士、芒果、哈密瓜等多種調味可供選購，「吸了會有置身天堂的效果」，以此來招攬客人。

新北市刑大偵三隊獲報後隨即聯手環保局，並在歷經數月的調查，發現蕭男以汐止區一處民宅作為笑氣貯存場，專案小組見時機成熟，並於15日前往稽查，一舉查獲了137支待出貨及使用完畢鋼瓶，隨後也將蕭男帶回調查，而全案訊後將依反毒性及關注化學物質管理法辦理裁罰，最重將可處30萬元罰鍰。

新北市警局表示，笑氣雖非毒品，但依然對健康有害，且未經許可使用或是販售將依法處罰外，如致人於死或受重傷，最重將可處無期徒刑或7年以上徒刑，並得併科1千萬元以下罰金，新北刑大為加深民眾印象，透過臉書以有獎徵答的方式，提醒民眾切勿以身試法，如民眾發現有疑似載運笑氣鋼瓶或違法使用笑氣之情形，也可撥打1999向市政府檢舉，警方亦將持續與環保局共同追查不法笑氣源頭加以阻絕氣體供應鏈，杜絕本市境內笑氣不當使用及貯存場所。