中緬邊境梟雄「果敢王」病逝享耆壽94歲！　推動金三角禁毒

▲「果敢王」病逝享耆壽94歲。（圖／翻攝自壹讀）

記者鄭思楠／綜合報導

緬北與雲南接壤的「果敢」族，至今仍是說中文的漢族後裔、難以融入緬甸的無國籍人士。有「果敢王」稱號，一生率領部族與緬甸政府軍武裝作戰的彭家聲，果敢民族之聲今（16）日證實他於今日凌晨5時在家中與世長辭，享耆壽94歲。

據果敢民族之聲發布的訃告全文指，彭家聲為「緬甸聯邦國家和平事業重大貢獻者，緬甸民族革命先驅和卓越領導人，果敢人民領袖，緬甸民族民主同盟軍締造者，果敢政治、經濟、文化和社會事業的開創者、建設者，禁毒事業決策者和捍衞者，偉大的革命家、政治家、軍事家」。

果敢從東漢時期就是中國領土，但清廷在1897年中英簽訂《續議緬甸條約》被劃歸英屬印度，1960年中緬兩國政府正式簽訂《中緬邊界條約》後，果敢被正式劃為緬甸國土，但緬甸不給漢族發身分證，對漢族和緬甸人實行區別對待，多年積怨下，趁緬甸內部政治動亂，彭家聲組織游擊隊，成立了民族民主同盟軍和緬甸政府抗爭，最終達成協議，同意果敢為緬甸的高度自治區，彭家聲為自治區主席。

▲彭家聲和女兒。（圖／翻攝自壹讀）

公開資料顯示，彭家聲認為，位於中緬邊境的果敢有近百萬人，而果敢人就是華人，就是漢族，緬甸政府一直是「大緬族主義」，不實行民族平等政策，「20世紀90年代，緬族人對我們果敢人很客氣，因為我們有自己武裝，有自治政府。」

彭家聲曾表示，緬北問題只能通過政治談判的方式來解決，而2011年緬甸前總統吳登盛上台後，先後與多支少數民族地方武裝力量簽署停火協議，但全部停火很難實現。2014年底起，彭家聲的果敢勢力曾再與緬甸政府軍交鋒，其後已轉趨平穩。

彭家聲成為傳奇人物，與國民黨也有淵源，據陸媒《壹讀》報導，國民黨在國共戰敗後很多人都跑到了台灣，也有一部分人留在了緬甸等地。給彭家聲講課的國民黨軍官很多都是黃埔軍校畢業的，他們的軍事理論基礎都十分紮實。彭家聲學到了許多，這段學習的經歷對他以後的軍事生涯起到了很大的作用，後來彭家聲的大兒子也曾旅居台灣。

在滇緬邊境一生戎馬，有人說他是豪傑，也有人說他是毒梟；為了生存作戰，彭家聲不惜繼坤沙、羅興漢之後新崛起的一代毒王，但他卻是果敢提出禁毒主張的第一人。如今彭家聲 94歲人生謝幕，也象徵一個傳奇時代的結束。