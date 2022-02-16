O型血太值錢！男子慘淪「供血工具」...每45天被抽3袋血

▲大陸31歲男子被騙到柬埔寨後，遭囚禁抽血賣錢。（圖／翻攝自陸網）

圖文／CTWANT

近日大陸「8寶媽」事件引起外界關注人口拐賣問題，昨日（14）又傳出一名來自江蘇的31歲男子李亞明（化名）被騙到柬埔寨，後又遭到多次轉賣，最後被囚禁還「每一個半月就要被抽3袋血」；半年後男子被救出，不過全身已極度浮腫，且身上各處佈滿密密麻麻的針孔，差點就丟了性命。

根據「上游新聞」等媒體報導，本月12日「一位中國小伙在柬埔寨被圈養抽血賣錢」的消息在陸網上流傳，消息還稱這名小伙每一個半月就要被抽3袋血，現已被救出在中柬第一醫院搶救；該院院長朱敏學14日證實「這名小伙2月11日來院，在輸了8袋血後，已經度過危險期，正接受進一步治療」。

▲男子被救出時，手臂上佈滿針孔。（圖／翻攝自陸網）

根據消息，這名男子叫李亞明（化名），過去他曾在大陸做過小生意，還曾經做過保安，從小在福利院長大的他沒有其他親人。2021年6月，有人介紹他到廣西工作，結果當他到達時，卻被陌生人持槍劫持送到了柬埔寨，由於拒絕參與網路詐騙活動，他多次被轉賣，最後更被「園區」（人口販賣集團代稱）囚禁；由於男子的血型是「值錢」的O型，所以被「園區」帶來的「醫生」瘋狂抽血，滿一個半月就會被抽滿3個點滴袋容量的血，在最後半年內他共計被抽血7次，也就是說他每45天就要被抽血1500毫升。

報導指出，李亞明逃出後得到在柬埔寨服務的大陸義工幫助，被送入醫院時除了右臂外全身都極度浮腫，脫去衣物後身上還有密密麻麻的針孔，且因為長期被過度抽血，除了嚴重貧血，還有肝硬化、腹水等多重併發症，他甚至告訴院方，「園區的醫生」抽他血時，還因為後來在身上實在找不血管，竟「在頭部找血管抽血」，手段相當慘忍。

幸好，在經過8位當地愛心人士踴躍捐血後，李亞明接受捐血治療，目前已經脫離危險期，目前大陸駐柬埔寨大使館與金邊警方已經介入調查案情。

▲在經過輸8袋血（約2800毫升）治療後，男子才脫離危險期。（圖／翻攝自陸網）

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