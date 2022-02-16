房仲當街狂刺18刀替「乾妹」出氣　死因出爐法官判他免賠千萬

▲男子于維智揮刀刺殺林姓小黃運將，因法院認定林男傷後死於自身疾病，于男逃過高額賠償。（資料照片／記者劉昌松攝、翻攝于維智臉書）

記者黃哲民／台北報導

北市從事房仲業的男子于維智，前年深夜假裝路人埋伏在北市萬華區一處騎樓，持刀朝迎面而來的林姓計程車司機連刺18刀，林男送醫住院3個月不治，林男父母、遺孀與子女提告向于男求償共2077萬餘元，台北地院審理認定林男並非直接死於刀傷，而是遇襲促發心肌梗塞與腦中風所致，今判于男僅須賠償林男遺孀16萬餘元，可上訴。

本案林男生前原本也擔任房仲業務員，他與已婚江姓女同事有曖昧但交往沒結果，因而轉行開計程車，40多歲的江女跟于男（現年60歲）是同事，把于男當成大哥，常找于男訴苦她與林男的情感糾葛，于男其實也對江女有好感，和江女以「兄妹」相稱，他認為林男不娶江女卻糾纏江女不准分手，決定替江女出氣。

于男事先在林男開的小黃偷裝GPS定位器掌握作息行蹤，還自主重量訓練以免打不過身材比他高壯的林男。前年（2020年）4月11日深夜11時許，于男假裝路人埋伏在北市萬華區莒光路一處騎樓，趁林男下車步行迎面錯身後，立刻持藍波刀朝林男背部等處砍殺18刀。

林男被送醫急救因傷勢嚴重而住院插管，後來出現腦幹出血等症狀惡化，同年7月6日經家屬同意拔管而不治。于男被捕一度胡說隨機殺人出氣，檢警查扣他的手機詳查，發現他行兇前曾傳訊息給江女聲稱「我在做計畫」、「計畫案叫除髒狼」等語，才確認動機是情殺。

不過法醫解剖化驗認為，林男並非直接死於遭于男攻擊的刀傷，林男本身患有高血壓與心血管疾病，遇襲時促發心肌梗塞導致腦中風出血，最後因中樞神經衰竭與呼吸性衰竭死亡，刑案法官因此依殺人未遂罪判于男9年8月徒刑定讞，于男已在服刑。

江女因協助于男偷裝GPS定位器，被依妨害秘密罪判刑8月，由於她和林家和解，獲緩刑2年定讞。

林男父母和遺孀、子女共5人提起附帶民事求償，向于男索賠醫藥費、喪葬費與扶養費、精神慰撫等共2077萬餘元，于男僅願賠醫藥費與看護費，已先付10萬元。法官仍認為于男犯行與林男死因沒直接關連，林家不能求償喪葬費、扶養費及精神慰撫，今判于男僅須再賠償林男遺孀16萬餘元，可上訴。