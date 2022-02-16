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熱鬧不輸春節！東勢新丁粄節登場　盧秀燕鼓勵年輕人多生育

▲▼市長盧秀燕參加最愛的東勢新丁粄節時表示，台中鼓勵生育，今年起1胎補助1萬變2萬。（圖／台中市政府提供）

▲▼市長盧秀燕參加最愛的東勢新丁粄節時表示，台中鼓勵生育，今年起1胎補助1萬變2萬。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

2022台中東勢新丁粄節在東勢客家文化園區熱鬧登場，包含鬪粄、踩街靚客行、擲炮城等精采節目，發揚優良客家傳統文化。市長盧秀燕出席表示，新丁粄節是她最喜歡的台中節慶之一，今年有龜粄及桃粄，象徵生男育女都幸福，為了鼓勵年輕人願生敢養，台中生育津貼自今年1月1日起調高，由一胎1萬元提升為一胎2萬元，希望大家多多生育，人丁興旺。

▲▼市長盧秀燕參加最愛的東勢新丁粄節時表示，台中鼓勵生育，今年起1胎補助1萬變2萬。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕帶領市府團隊與現場來賓一同切開120斤超大新丁粄，為活動帶來高潮，切開後內餡由許多小新丁粄組成，象徵百子千孫，福氣滿堂，盧致詞時特別用客語向大家道「新年快樂」。

▲▼市長盧秀燕參加最愛的東勢新丁粄節時表示，台中鼓勵生育，今年起1胎補助1萬變2萬。（圖／台中市政府提供）

她表示，新丁粄節已有百年以上歷史，是台灣客家文化中最重要的節慶，有時甚至比過年還熱鬧，新丁粄節主要目的為祈福大家人丁興旺、孩子聰明伶俐、平安健康，她感謝各方幫忙，市府才能每年都順利舉辦新丁粄節，這次超大的新丁粄特別製作龜粄與桃粄，象徵男女平等、生男育女都幸福及平安健康，也歡迎大家來東勢走走，感受客家濃濃文化味。

▲▼市長盧秀燕參加最愛的東勢新丁粄節時表示，台中鼓勵生育，今年起1胎補助1萬變2萬。（圖／台中市政府提供）

客家事務委員會表示，今年活動熱鬧精采，除了有120斤新丁粄龜粄及桃粄展示之外，還有求文昌及求子儀式、鬪粄、踩街靚客行、擲炮城等節目，這次特別邀請東南亞新住民朋友舉辦「異國異地新丁文化展」，用在地新丁文化精神，展現異國新丁文化風情，呈現出東勢新丁粄節多元文化，此外，民眾參觀新丁粄之餘，還可以順便到旁邊的客家故事館，了解豐富精釆的客家文化。

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