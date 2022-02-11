　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中市空品改善率全台第二！　環保局：PM2.5較去年同期大降28.8％

▲▼台中市空氣品質改善率全台第二。（圖／台中市政府提供）

▲台中市空氣品質改善率全台第二。（圖／台中市政府提供）

實習記者張鈞量／台北報導

台中市長盧秀燕以改善空汙問題、空氣品質政策作為政見，使各界關注台中市空氣品質狀況。台中市政府11日表示，台中市今年冬天PM2.5低於全台、創下改善率全台第二的佳績，111年1月的PM2.5已較去年同期大幅下降。

台中市政府表示，統計1月同期比較的數據，台中市今年1月PM2.5平均值為16.3微克／立方公尺，為歷年1月同期最低。依環保署空品監測站資料顯示，111年1月臺中市PM2.5平均16.3微克／立方公尺，創造冬天低於全國PM2.5平均18.4微克／立方公尺的紀錄，今年1月較去年同期改善28.8%、優於全國平均的18.9%，台中市改善率排名全國第2。

台中市環保局解釋，去年上半年受到長期乾旱及不利擴散天數偏多之影響，導致全國各縣市110年上半年之PM2.5均較109年同期上升。較大粒徑的PM10也受明顯影響。市府推動藍天白雲計劃落實各項空品改善措施，111年一月PM2.5已較110年同期大幅下降。

環保局局長陳宏益強調，市府針對空汙問題，秉持「先公後私、先大後小」的原則，持續從固定源、移動源及逸散源等三大汙染源著手，推動源頭減量及管末管制對策。讓空品多面向逐步改善。

►快暗示情人，禮物送這個就對了

►在「無敵海景餐廳」海鮮吃到飽才329元！

ET快訊
快訊／太原夜市確定熄燈！　最後營業日曝光
快訊／新北＋3　可不可店員「這三天」曾到高雄旅遊
本土Omicron症狀分析一次看！　成人最常喉嚨痛
快訊／李靚蕾控「慘被王力宏凍結帳戶」：子女扶養費也不付
快訊／高雄+13！入住防疫旅館遭傳染　再傳12親友
快訊／《RM》哈哈確診！　主持群染疫第4人
快訊／高雄大量足跡出爐　逛台灣燈會、吃丹丹漢堡
快訊／「可不可」增1員工確診！　放假曾到中南部玩
快訊／高雄情侶群聚擴及砂石廠+12！　老闆女兒確診「台南唸高
快訊／跨縣市5姐妹染疫擴大！　新北大姐、高雄五妹都確診
快訊／高雄10歲童過年聚餐確診　不明感染源找到了！　
桃園+2「日翊物流一家七口確診」　其中1人未隔離
板橋群聚染Omicron定序出爐！　打工妹男友確診
快訊／陸委會「將註銷她台灣戶籍」　陳竹音回應了
快訊／今本土+18！　境外暴增61例
LIVE／女高中生一家三口確診！　陳其邁最新說明
LIVE／南北確診連爆！　陳時中最新說明
36D辣女無套吹！　老司機掏3000洗殘廢澡慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／新北＋3陰轉陽　汐止可不可店員「這三天」曾到高雄旅遊

陳玉珍姐夫違法兼職　監委要金門警局檢討「輕輕放下傷害社會正義」

中小學裝18萬台冷氣「電費國家全包」　蔡英文：供師生更舒適的環境

台中市空品改善率全台第二！　環保局：PM2.5較去年同期大降28.8％

3／19前快申請！新北納管未登記工廠　經發局：逾期就斷水電

英國會訪問團2月底來台　外交部：對台英關係意義匪淺

串聯22縣市黨團反福食　朱立倫：不要拿加入CPTPP唬爛

藝人陳竹音「棄健保入籍大陸」　陸委會：會註銷她台灣戶籍

加入CPTPP要13項配套修法　立法院最新4項待審法案曝光

民眾黨轟「只凍漲」不治本　鄭運鵬：物價漲薪水也會漲

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

徐乃麟無預警報喜：要當阿公了！　曝小兒子「在美國確診Omicron」

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

明金成遺照曝光！遺孀親挑「這張就是帥」　林依晨赴靈堂…黃鐙輝承諾「當龍鳳胎乾爹」

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

快訊／新北＋3陰轉陽　汐止可不可店員「這三天」曾到高雄旅遊

陳玉珍姐夫違法兼職　監委要金門警局檢討「輕輕放下傷害社會正義」

中小學裝18萬台冷氣「電費國家全包」　蔡英文：供師生更舒適的環境

台中市空品改善率全台第二！　環保局：PM2.5較去年同期大降28.8％

3／19前快申請！新北納管未登記工廠　經發局：逾期就斷水電

英國會訪問團2月底來台　外交部：對台英關係意義匪淺

串聯22縣市黨團反福食　朱立倫：不要拿加入CPTPP唬爛

藝人陳竹音「棄健保入籍大陸」　陸委會：會註銷她台灣戶籍

加入CPTPP要13項配套修法　立法院最新4項待審法案曝光

民眾黨轟「只凍漲」不治本　鄭運鵬：物價漲薪水也會漲

過完年龍袍變小小兵裝　歐告「哀怨眼神」笑翻網：瞬間掉級

獨／駕保持捷搶銀行怪盜起底　7年前豪擲300萬買車送妻還PO網炫耀

高雄情侶檔擴及砂石場「定序與高雄港相符」　羅一鈞：從2方向溯源

中研院發表自製「Omicron次世代疫苗」　陳時中：期許繼續努力

Omicron境外基因定序+18「多是從亞洲國家來」　國內累計246例本土

桃園高雄2防疫旅館爆群聚　3境外移入改判本土案例

初見10分鐘收編！賓士喵進門2天黏TT　爸疑：養到狗了？

羽生結弦忍踝傷拚4周半跳：右腳沒什麼感覺　坦承失望但沒遺憾

快訊／新北＋3陰轉陽　汐止可不可店員「這三天」曾到高雄旅遊

台中第三大！太原夜市確定月底熄燈　業者爭取續租不成恐成絕響

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

政治熱門新聞

快訊／新北今爆17例！國小明延後開學？　教育局回應

快訊／汐止「可不可」增1店員確診　侯友宜：春節有南部旅遊史

新北+17「發2063封簡訊」　足跡涵蓋北車、好市多、麥當勞

藝人陳竹音入籍大陸　陸委會：會註銷她台灣戶籍

快訊／新店兄妹2確診　過年出遊台中、苗栗、高雄

快訊／汐止「可不可」手搖飲員工確診　春節除夕到初三都上班

嘉聯益累計15人確診！昨再篩107員工　侯友宜曝結果

快訊／新北、高雄確診者足跡曝　曾去北市大同區、信義區藥局診所

微解封生變？　柯文哲：觀察到15日

快訊／新北+17最新足跡　彩券行、好市多、全聯、711、麥當勞

蔡英文博士論文這裡可下載！　黃韋鈞：2週下載量暴增5000次

「跟台灣道歉」日籍媒體人：日施壓開放福食不道德

快訊／汐止可不可女店員足跡燒到北市　曾去麵食店、鶴茶樓、屈臣氏

羅智強下一步「只能選高雄」　黃暐瀚提三理由：誰敢說他空降？

更多熱門

相關新聞

中央鬆綁核食　盧秀燕宣布添購純鍺偵檢器

中央鬆綁核食　盧秀燕宣布添購純鍺偵檢器

行政院昨（8日）宣布將放寬日本福食進口台灣，最快2月底正式解禁。台中市長盧秀燕今天表示，台中現只有一部碘化鈉偵檢器，上午開會決議，將動用第二預備金緊急採購「純鍺偵檢器」，可以檢驗食品，其查驗量將可提高六倍，從每年400件增加到2400件，幾乎是6都最多的查驗量。

盧秀燕客串「女兵」　電視台挨罰20萬提告逆轉勝

盧秀燕客串「女兵」　電視台挨罰20萬提告逆轉勝

拚選舉接任新聞局長？鄭照新：加入奮鬥團隊

拚選舉接任新聞局長？鄭照新：加入奮鬥團隊

佈局2022連任　盧秀燕借將鄭照新擔任新聞局長

佈局2022連任　盧秀燕借將鄭照新擔任新聞局長

外地人來掃貨造成雞蛋荒　盧秀燕喊話中央

外地人來掃貨造成雞蛋荒　盧秀燕喊話中央

關鍵字：

盧秀燕台中市政府環保局環保局局長陳宏益

讀者迴響

熱門新聞

看護中樂透！爽到不會煮飯：晚餐叫媽弄

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

陸網爆李靚蕾「可能要坐牢」！　洩王力宏訴訟進度

即／高雄保時捷男持槍搶銀行

快訊／台南某私校「學生確診」！校方緊急停課

中研院發表Omicron次世代mRNA疫苗

出奇招潑蟑討債　主嫌恐嚇罪判6月

網瘋猜《華燈初上》兇手「是女生」！

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

媽寶男「母子共浴」喊超爽！女友看呆了

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

快訊／今本土+18！境外暴增61例

台南私立中學生確診　家長驚恐對話曝光

更多

最夯影音

更多
「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨
17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面