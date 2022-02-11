台中市空品改善率全台第二！　環保局：PM2.5較去年同期大降28.8％

▲台中市空氣品質改善率全台第二。（圖／台中市政府提供）

實習記者張鈞量／台北報導

台中市長盧秀燕以改善空汙問題、空氣品質政策作為政見，使各界關注台中市空氣品質狀況。台中市政府11日表示，台中市今年冬天PM2.5低於全台、創下改善率全台第二的佳績，111年1月的PM2.5已較去年同期大幅下降。

台中市政府表示，統計1月同期比較的數據，台中市今年1月PM2.5平均值為16.3微克／立方公尺，為歷年1月同期最低。依環保署空品監測站資料顯示，111年1月臺中市PM2.5平均16.3微克／立方公尺，創造冬天低於全國PM2.5平均18.4微克／立方公尺的紀錄，今年1月較去年同期改善28.8%、優於全國平均的18.9%，台中市改善率排名全國第2。

台中市環保局解釋，去年上半年受到長期乾旱及不利擴散天數偏多之影響，導致全國各縣市110年上半年之PM2.5均較109年同期上升。較大粒徑的PM10也受明顯影響。市府推動藍天白雲計劃落實各項空品改善措施，111年一月PM2.5已較110年同期大幅下降。

環保局局長陳宏益強調，市府針對空汙問題，秉持「先公後私、先大後小」的原則，持續從固定源、移動源及逸散源等三大汙染源著手，推動源頭減量及管末管制對策。讓空品多面向逐步改善。