太陽會無人性應召站起底　「越南深田詠美」中壢逃到中山區

▲桃園天道盟太陽會成員張男設立越女賣淫集團，半年海削千萬，甚至成為一代虎殺手鄧永燃出獄後的小金庫。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

桃園一名天道盟太陽會成員、綽號「運氣」的張姓男子（37歲）專門以看護工名義安排越南女子來台，再強扣護照逼迫賣淫，半年賺進1800萬元，出入以200萬元起跳的英國豪華休旅車代步，為了找靠山，甚至還自願充當太陽會殺手級大哥鄧永燃的「小金庫」。

去年一名越南女子逃跑，在大街上遭黑幫圍捕，經路人報警後，警方組專案小組深入追查，農曆年前收網，逮捕應召站老闆張男以及旗下成員共5人，另有遭應召站控制的4名越南籍女子，則轉由移民署專勤隊安置。

警方透露，張男有第三級毒品前科，不但是天道盟太陽會成員，還是組長級的小幹部，不過由於他經營的「越女應召站」在黑幫中僅能算是二流生意，上不了檯面，賺到缽盆滿溢的張男為了鞏固自己在幫中的地位，與大哥打好關係，因此瞄準太陽會一代虎鄧永燃「小鄧」，積極向他靠攏示好。

▲張男綽號「運氣哥」，在桃園地區有多處應召站據點，警方上月逮捕張男及成員共5人。（圖／警方提供）

本刊調查，鄧永燃是天道盟內一代虎的虎頭殺手，也是太陽會精神領袖吳桐潭的手下大將，當年專門制裁違反幫規的成員，以手法兇狠出名，他曾遠赴大陸及柬埔寨接受「殺手特訓」。但在吳桐潭落網後，鄧永燃轉與張錫銘掛勾，策劃參與多起綁架案，包括南投電台主持人以及台南鄭姓當舖老闆1500萬元綁架案，也因此遭判處20年徒刑。

2018年鄧永燃假釋出獄後落腳桃園中壢，而張男為了拉近與「大哥」的距離，在幫內拚出頭，常掏腰包請幫內重要幹部吃飯甚至性招待，兩人因而熟識，張男的應召站做的風生水起，順勢也成為鄧永燃的小金庫。

▲天道盟一代虎殺手鄧永燃曾與張錫銘聯手多起綁架案遭判刑，2018年出獄後落腳中壢。

不過，去年8月越南妹小芸（化名）不堪被騙來台下海，從中壢逃到台北市中山區，遭到聞風而來的3名黑衣人追捕，雙方在大街上發生拉扯，路人見狀報警，張男經營的越南賣淫集團才因此曝光，北市婦幼隊經連月蒐證跟監，終於破獲該集團旗下多處應召站。

未料，去年底該越南賣淫集團又重起爐灶，婦幼隊接獲線報後與市刑大等單位合作，經蒐證跟監，破獲平鎮區的應召站，找到4名越南女子，同時也在中壢逮捕「運氣」和旗下負責仲介女子來台的游男以及成員等5人，將這個有如越女地獄的賣淫集團徹底掃除，相關人等訊後則被依《組織犯罪》、《人口販運》、《妨害自由》、《妨害風化》等罪送辦。

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