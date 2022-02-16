路人被撞倒　駕駛肇逃後車接力「輾過爆頭」！駭人影片曝

Queens: Cypress Avenue & Cooper Avenue, pedestrian struck by two vehicles two days ago on February 12th, 2022 in te confinesofthe @NYPDnews/@NYPD104Pct. The aided was transported to the hospital in critical condition. pic.twitter.com/BiHCIR9smf — NYC Scoop (@NY_Scoop) February 14, 2022

記者崔子柔／綜合報導

美國紐約市皇后區12日晚間發生一起車禍，一名行人在穿越斑馬線時，被一輛白色轎車撞倒，沒想到駕駛直接開走，接著後方一輛黑色車又從倒地的路人上輾過，也不予以理會，最後該名行人滿身鮮血，該路口也聚集不敢前行的車輛。

12日晚間在賽普拉斯大道（Cypress Avenue）、庫柏大道（Cooper Avenue）十字路口發生一起車禍，一名身穿黑色連帽外套的行人從斑馬線穿越，被一台白色轎車撞倒在地，白車的駕駛則直接繼續往前開。

▲行人遭撞倒。（圖／翻攝自推特）



隨後一台黑車也要穿越該路口，輾過倒地的行人時，車輛明顯有因壓到異物而抬起，但黑車駕駛仍繼續行駛，並沒有多理會，該行人頭部直接被輾過，最後躺在地上滿身鮮血，被送至醫院時情況也相當不樂觀。

▲▼後車接連輾過行人。（圖／翻攝自推特）



近日該段影片在推特上瘋傳，不少美國網友表示，「他們甚至毫不在意，歡迎來到紐約市」、「我在這生活了37年，一直都是這樣沒變過」、「在紐約大家都像是俠盜獵車手」、「這是我在紐約看過最糟的事之一，連續兩個司機都對行人毫不關切」。