周末有望迎「首波寒流」！明晨最凍探10度　雨彈襲台時間曝

▲今日受到冷氣團影響北台灣涼冷。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李宜秦／台北報導

大陸冷氣團持續影響，中央氣象局表示，明日清晨低溫下探13度，離島及近山區平地可能出現10度低溫，周五水氣增加天氣轉有雨。周末又會有強烈大陸冷氣團南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下波冷空氣「坐強烈冷氣團望寒流」，有望成為入冬以來首波寒流。

氣象局簡任技正伍婉華表示，明日又有一股冷空氣補充南下，明晨馬祖8度、金門11度、西半部13到14度、東部15到16度，基隆北海岸、東北部明日有局部大雨，北部、東北部也比今天冷1到2度，其他地區變化不大，冷氣團將於周四減弱，各地天氣略微回暖。

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▲周五起降雨範圍擴大。（圖／記者林敬旻攝）

周四起鋒面逐漸生成，周五鋒面雲系影響台灣，中部以北、東北部、金馬澎降雨機率增加，受到下雨影響，因此氣溫回升幅度有限。周六開始北方更強冷空氣南下，預計是大陸冷氣團或是強烈大陸冷氣團等級，北部、東北部、金馬早上開始降溫，其他各地下半天開始降溫。

周末除冷空氣影響外，華南雲雨區影響也會持續，因此溫度更低，預計馬祖8度、金門11度、澎湖、中部以北及東北部13度、其他地區16到17度。另周六到周一三千公尺以上高山有降雪機率。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周末冷氣團有更強的趨勢，「坐強烈冷氣團望寒流」，由於從2021年底入冬以來還沒有寒流，因此下波冷空氣有可能成為首波襲台寒流。