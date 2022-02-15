多力多滋倒出「老鼠乾屍」！張嘴＋瞪圓眼死狀超驚悚　百萬網瘋傳

記者閔文昱／綜合報導

賴在沙發上看電視，配上一大包洋芋片或多力多滋，真的是人間一大享受，不過有網友近日在吃多力多滋時，竟發現裡面出現一塊疑似「老鼠乾屍」的東西，甚至還有另一坨看似是身驅的不明黑色物體，讓他忍不住將畫面拍下PO網，引發熱烈討論。

國外網友艾略特（@elliotlovesxen）近日在抖音（TikTok）發布影片，只見他從包裝裡倒出一塊與一般多力多滋明顯不同的詭異物體，不僅外型激似老鼠，就連顏色、體積大小，就相當類似，疑似就是不慎混入包裝中老鼠屍體，而從另一段影片中，還能看到另一塊扁長黑色物體，讓人不禁聯想是老鼠的身軀部分。

▲有國外網友疑似在多力多滋內發現老鼠屍體。（圖／翻攝自TikTok／@elliotlovesxen，下同）

影片一曝光，馬上引發瘋傳，至今已經累計約700萬人次觀看，而艾略特也貼出多力多滋在影片下方的留言，內容顯示，多力多滋非常重視這個問題，並希望能與他直接聯繫溝通。至於後續為何，艾略特並沒有進一步說明。

許多網友則紛紛留言，「再見，我再也不吃這類零食了」、「我已經聞到了一場勝利的官司」、「可憐的料理鼠王，牠在幫忙做多力多滋並包裝時候，不小心掉進去了」、「這是一場100萬美元的訴訟」、「這就是為什麼我不再相信學校的食物了」。

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