男子闖寺焚燒古蘭經　暴民氣炸「亂石砸死」！死後屍體吊樹洩憤

▲巴基斯坦患有精神疾病的阿末因涉嫌褻瀆《古蘭經》而被暴民投石砸死，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

巴基斯坦東部的偏遠村莊最近發生了一起駭人的私刑致死事件，患有精神疾病的41歲男子阿末（Mushtaq Ahmed）因涉嫌褻瀆《古蘭經》而被暴民綁在樹上施以「石刑」。儘管警方獲報後迅速趕到場維安，但暴民們仍不顧警察勸阻，用石頭將阿末砸死，並將屍首吊在樹上洩憤。

綜合美聯社與BBC報導，警方發言人伊姆蘭（Chaudhry Imran）指出，這起暴力事件發生在旁遮普省（Punjab）哈內瓦爾地區（Khanewak）的一個偏遠村莊；據當地清真寺管理員口供，阿末在12日晚間進入清真寺，並在寺內焚燒古蘭經，於是管理員將此事告知附近村民後立刻報警。

當警方趕到現場時，阿末已被憤怒的人群打暈綁在樹上。到場的3名警員見暴民們手持警棍、斧頭和鐵棒等，於是試圖以將阿末帶回警局偵辦為藉口，幫助阿末逃離現場。不過氣炸了的暴民完全不顧警方勸阻，執意包圍在阿末身旁，還不斷把石頭砸到阿末身上，3名員警也因此受傷。

暴民在警方眼前用亂石砸死阿末後，還將其屍首吊在樹上，直到增援部隊到場搶回屍體。當地警局局長古加爾（Munawar Gujjar）表示，阿末的精神狀態在過去15年裡一直不太穩定，他的家人也證實他經常會離家出走數日，並以乞討維生；警方目前已將阿末的屍體歸還家屬，並捕捉了涉嫌犯案的80多人。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）表示，他的政府「對任何人擅自動用私刑採取零容忍政策，而這起案件中的所有暴徒都將會受到最嚴厲的法律制裁」。他還要求警方交出完整報告，就警方失職害阿末送命一事作出解釋。

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