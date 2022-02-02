媒體報導少年遭主管私刑　法官：「請勿模仿」警語字體太小

▲寵物餐廳主管拿水管抽打少年員工腳底板體罰，電視新聞台報導卻遭NCC裁罰。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名少年3年前在寵物店打工，遭店內主管動私刑抽打腳底板，事後12個電視新聞頻道因報導此事所用畫面不妥，遭國家通訊傳播委員會（NCC）開罰共430萬元，其中民間全民電視（民視）不滿受罰75萬元，提告抗罰主張畫面已抽色霧化、內容沒渲染誇大，台北地院認為報導方式有誤導觀眾之虞，且施暴畫面的「請勿模仿」警語字體太小，判民視敗訴。

民視本案是在2019年12月30日，以《少年寵物店打工頂撞主管遭私刑打腳底板》為題，報導1名當時17歲輟學少年被父母送到1家寵物餐廳打工，因說話沒大沒小還頂撞上司，被45歲林姓主管拖到餐廳後門暗巷用皮帶猛抽4下腳底板動私刑，並搭配民眾提供的影片描述過程，該案後因少年父母不提告而落幕。

不過NCC認為民視報導所用影片反覆呈現施暴畫面，比重超過全長1分55秒報導時數的一半，外加口頭詳述施暴情節，卻沒提供任何專家意見或合法求助管道，可能誤導觀眾以為只要家長同意，就可對少年體罰管教或上司可對部屬施暴懲戒，以致合理淡化職場暴力、霸凌的不法性。

NCC隔年（2020年）11月依《衛星廣播電視法》，裁罰民視在內用民眾提供影片報導此事的12個電視新聞頻道共430萬元，民視因在所屬2個新聞頻道播出，共被罰75萬元。

民視提告抗罰，主張報導時已將私刑畫面、少年面貌都抽色及打馬賽克模糊化，也將辱罵言語消音，還加註「錯誤示範，請勿模仿」警語，呼籲類似狀況可報警求助、拒絕暴力。民視批NCC裁罰態度嚴苛又主觀，使媒體報導無所適從、造成寒蟬效應，反而不利呈現社會真實，嚴重影響觀眾知的權利與新聞自由。

NCC堅持不必連續、重複播放施暴畫面，也可正確傳遞新聞，且本案沒搭配專家意見、傳遞正確法律訊息，卻著重父母沒追究、警方無法介入，足以讓當事少年身心受二度傷害，民視先前已有類似受罰紀錄，本案裁罰金額沒違反比例原則。

法官認定NCC委員本案依諮詢會議專家的建議做獨立、專業判斷，沒違法也沒濫用裁量權，勘驗報導內容後，法官認為即使打馬賽克模糊化，仍可見施暴動作，加上口頭具體描述過程，易引起模仿，而「錯誤示範，請勿模仿」警語字體太小，難有提醒效果，據此判民視全部敗訴，可上訴。