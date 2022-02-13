2022鹿耳門天后宮「台灣年」　元宵「小過年」挽蔥祈福柑

▲台南市鹿耳門天后宮提前於13日推出壬寅慶元宵「偷挽蔥嫁好尪、祈福柑呷平安」系列活動，3百束的青蔥就被「偷挽」一空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一年一度的元宵節俗稱「小過年」，台南市鹿耳門天后宮提前於13日推出壬寅慶元宵「偷挽蔥嫁好尪、祈福柑呷平安」系列活動，近日雖因疫情攪局，但廟內依舊熱鬧滾滾，洋溢著歡心的過年餘味，也為壬寅新春畫下圓滿句點。

台灣民間習俗有一說「偷挽蔥，嫁好尪；跳菜股，娶好某」，蔥與尪有諧音，意思是相信未婚女子在元宵夜，偷摘蔥或菜，將會嫁到好丈夫。鹿耳門天后宮總幹事尤進家指出，鹿耳門月老公相當靈驗，今年特別準備了約3百束青蔥待挽，大早上備妥後即有未婚女子前來尋問拿蔥，未出嫁的女子取蔥時，既期待又害羞，邊拿邊閃，有些拿到青蔥者還慎重的過爐加持！

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由於適逢西洋情人節前夕，一早便吸引許多年輕未婚女子的好奇與青睞，還有關心小孩終身大事的家長，前來拜月老兼挽蔥，原定活動至下午4時結束，但約莫中午過後，3百束的青蔥就被「偷挽」一空；此外，廟方也額外加碼發送限量的「月老許願牌」，供未婚男女祈願求緣。

天后宮總幹事尤進家說，民眾向月老祈求姻緣時，可先準備金紙、香、糖果甜食等做為供品，祈求時說明個人資料及喜歡對象類型，切記僅能選取一條紅線，若結果好事成雙時，再拿訂婚禮餅及喜糖，回宮向月老道謝。此外，鹿耳門天后宮當天的「祈福柑呷平安」，雖因防疫政策，一改以往跋桮祈柑方式，由信眾自由緣取，但仍不減熱鬧氣氛，現場依舊洋溢著歡欣的過年餘味。