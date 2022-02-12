總統被她講成畜生！土耳其女記者1句「皇宮變牛舍」　恐坐牢11年

▲土耳其女記者卡巴絲（右）在電視台上說的一段話疑似諷刺總統艾爾段（左），因此遭到檢方求處11年以上重刑。（組圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

土耳其知名記者卡巴絲（Sedef Kabas）上月在電視直播中諷刺總統艾爾段，「牛登基了也不會變國王，只會把皇宮變成牛舍。」在推特上擁有90萬名追蹤者的她還發文貼出同一段話，不到數小時後，隨即在凌晨遭逮捕。檢方依侮辱總統、侮辱公職人員等罪名，對她求處共11年8個月重刑。

據Ahval News等外媒報導，卡巴絲在節目中表示，「有一句很有名的諺語說，『戴王冠的人更聰明』，但我們都知道，這不是真的。牛登基了也不會變國王，只會把皇宮變成牛舍。」隨後在推特上貼出同一段話，被認為是在諷刺艾爾段與兩名部長級高官，1月22日凌晨2時在家中遭緊急逮捕，但出庭時否認指控，自己無意侮辱任何官員，只是用比喻來強調語意。

依土耳其法律，侮辱總統可判處1至4年有期徒刑。報導指出，卡巴絲遭控「多項」侮辱總統罪名，可能被判1年5個月至7年不等。伊斯坦堡首席檢察官11日在起訴書中依侮辱總統和侮辱公職人員等指控，一共對她求處11年8個月重刑。若法院受理起訴書，卡巴絲將面對法官受審。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）首席發言人阿爾頓（Fahrettin Altun）先前曾表示，「一名所謂的記者公然在電視頻道上侮辱我們的總統，除了散布仇恨之外，沒有其他目的。」然而，外媒指出，艾爾段2014年8月成為土耳其首位直選總統後，共進行了16萬169起侮辱總統罪調查，起訴3萬5507案、定罪1萬2881案。司法部去年一份報告稱，自2010年以來針對侮辱總統罪的訴訟增加了 9000％。

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