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罕見暴雪狂襲！土耳其大停電「首次關閉機場」　希臘火車擦撞釀3傷

▲▼雅典暴風雪。（圖／路透）

▲雅典近日迎來暴風雪，導致多所學校和疫苗接種中心被迫關閉。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

罕見暴風雪席捲地中海東部地區，造成多地大停電、交通也陷入混亂。歐洲最繁忙的伊斯坦堡機場受惡劣天候影響，首次完全關閉了機場並暫停所有航班，而希臘首都雅典也有多所學校和疫苗接種中心被迫關閉。

綜合外媒報導，位於土耳其的伊斯坦堡在上週末遭遇今冬首場暴風雪，造成當地爆發大規模停電，還有不少車輛因路滑失控，在被雨水和積雪覆蓋的道路上相互衝撞，導致交通大堵塞，高速公路宛如大型停車場。

伊斯坦堡機場的一個貨運站也因大雪發生屋頂崩塌，所幸並未造成人員傷亡。機場隨後發布聲明指出，由於惡劣的天候可能影響飛航安全，因此機場決定暫停所有航班，並全面關閉機場，直到當地時間傍晚6點。

機場關閉為這座土耳其最大城的1600萬居民帶來了極大的不便，因為伊斯坦堡是歐洲最繁忙的機場，供應鏈也仰賴這座機場來運輸物流，因此目前伊斯坦堡已有多家購物中心提前關閉，就連外送服務也被迫喊停。

與土耳其比鄰的希臘最近也迎來第一場雪，氣溫一夜驟降至攝氏零下14度。希臘政府發言人埃科諾穆（Giannis Ekonomou）透露，由於當地的天氣惡劣，因此當局已宣布暫時關閉大雅典地區的學校個疫苗接種中心，直到26日為止。

報導稱，受大雪影響，目前希臘的國會已暫時休會，部分飛往雅典機場的國內外航班也受天候影響被迫取消。據悉，通往機場的地鐵已中斷，部分空中和海上交通則暫時未受影響。當地電視台指出，希臘中部有一輛火車被困在雪中時，與另一輛火車發生擦撞，並造成3人受傷。

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