罕見暴雪狂襲！土耳其大停電「首次關閉機場」　希臘火車擦撞釀3傷

▲雅典近日迎來暴風雪,導致多所學校和疫苗接種中心被迫關閉。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

罕見暴風雪席捲地中海東部地區,造成多地大停電、交通也陷入混亂。歐洲最繁忙的伊斯坦堡機場受惡劣天候影響,首次完全關閉了機場並暫停所有航班,而希臘首都雅典也有多所學校和疫苗接種中心被迫關閉。

綜合外媒報導,位於土耳其的伊斯坦堡在上週末遭遇今冬首場暴風雪,造成當地爆發大規模停電,還有不少車輛因路滑失控,在被雨水和積雪覆蓋的道路上相互衝撞,導致交通大堵塞,高速公路宛如大型停車場。

伊斯坦堡機場的一個貨運站也因大雪發生屋頂崩塌,所幸並未造成人員傷亡。機場隨後發布聲明指出,由於惡劣的天候可能影響飛航安全,因此機場決定暫停所有航班,並全面關閉機場,直到當地時間傍晚6點。

