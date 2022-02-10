用錯方式理財它還是不會理你！更新投資理財觀念讓薪水放大再放大

▲找到正確的理財方式才能事半功倍。（圖／翻攝自PEXELS）



記者張惠媛／綜合報導

人人都想要學習「金錢放大術」，俗話說「你不理財、財不理你」，但如果用錯方式理財，財還是不會理你！過去的儲蓄觀念時至今日已經不全然適用，許多人都同意應該有部分收入要列入投資理財與保險規劃的用途，而要如何讓小薪水放大再放大？選擇投資標的的時候如何看懂財報、讓你的資金投入更安心？這兩本書幫你快速update！

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作者：方士維

摘自：商周出版《活用理財金三角，小薪水也能滾利領百萬》

●精選書摘

運用理財金三角，做好人生規劃

針對年收入的財務規劃，不妨思考一下「理財金三角」的概念。所謂「理財金三角」，指一般生活開銷占年收入60％、儲蓄和投資理財占30％、風險管理占10％。換句話說，每年保留至少四成收入，作為投資理財與保險規劃，才能幫助自己及家人逐步創造安穩的財富人生。

在「理財金三角」中，所主張「60％、30％、10％的財務分配比例」，源自於美國經濟學家們所發表「６、３、１的年收入分配比例」，如圖一所示。日常生活支出，包括個人及全家人的食、衣、住、行、育、樂、稅金、勞健保費等各項生活費用的加總，應盡量控制在目前年收入的60％左右。如此才有餘裕空間規劃其他的理財目標，並逐漸累積財富及退休金。

現代人平時除了加強賺錢能力，以防老養老外，如何透過有效的投資理財規劃加速退休養老計畫成形，也是當下每個人不可忽視的一環。按「理財金三角」的建議，每年應提撥目前年收入的30％，依短期（三至五年）、中期（五至十年）、長期（十年以上）來設定理財目標。

此外，每年還必須提撥年收入的10％，作為短、中、長期風險管理的費用。不論是個人或家庭成員，風險管理至關重要，不僅可提供自己及家人在生活上的實際保障，也能確保辛苦累積的資產不至於因發生變故，而使收入來源中斷，甚至蒙受財務損失。

★本圖、文經商周出版授權，摘自《活用理財金三角，小薪水也能滾利領百萬》

作者：林明樟

摘自：商周出版《用生活常識就能看懂財務報表》

●精選書摘

開源或節流沒有標準答案

所以，針對增加收入還是成本／費用控管重要，這個問題我沒有標準答案，只有建議答案。換句話說，提高收入、降低成本與費用都重要，但比例要放對。40%放在成本費用的控管，其他資源放在創造價值，這才是長期經營穩定獲利的較佳方向。

要創造那些價值呢？通常有兩個方向可以努力：

◎增加收入

包括公司的收入與客戶的收入，都能為自己公司帶來更高的價值。

◎增加新產品

無論是為公司增加新產品、新市場、新應用或新領域，總之將餅作大，而不只是一直低價搶單，爭食現有的紅海市場。

不妨從這些方向找出公司的優勢，然後投入資源，提高銷售收入，並且創造更高的獲利。如果您想觀察一家公司的潛力，則可以從資料中分析這家公司選擇增加收入還是降低成本？看看其中的比例與做法，就可以推估出它未來是否具有長期穩定的獲利能力。

★本圖、文經商周出版授權，摘自《用生活常識就能看懂財務報表》