快訊／本土暴增37例！又有不明感染源「跨新北高屏」、另增46境外

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情持續！中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內暴增37例本土病例，當中出現跨新北、高雄、屏東的不明感源家族群聚，而新北嘉聯益樹林廠累積15人確診，高雄不明感染源家族群聚又有友人與其家人確診，在桃園方面的亞旭關連也有新增；今另增加46例境外移入，確診個案無人死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2/10新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、22例女性、12例調查中，年齡介於10多歲至50多歲。

今日新增境外移入個案為23例男性、23女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國及印度(各6例)、菲律賓(5例)、巴西(2例)、柬埔寨、越南、瑞士、法國、阿拉伯聯合大公國、中國、印尼、瑞典、新加坡、馬來西亞及西班牙(各1例)移入；另16例調查中。入境日介於今(2022)年1月25日至2月10日

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲2/10本土個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大