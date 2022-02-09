23歲女師低胸誘惑！男學生凍未條「開房激戰」　她被抓包改教瑜珈

▲ 特威迪目前在杜拜教瑜珈。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名年輕貌美的高中女老師參加學校畢業舞會，穿著清涼與眾多男學生瘋狂熱舞，舞會後一行人到酒吧續攤，接著竟和一名18歲的學生開房上床，震驚全校師生。這名學生日前在聽證會上承認，和老師發生關係。女老師面臨處分，但現已離開英國，遠在杜拜工作。

根據《太陽報》，這起事件發生於2017年，當時23歲的特威迪（Melissa Tweedie）擔任格林尼弗高中（Gleniffer High School）體育老師，參加畢業舞會時在眾多男學生簇擁之下開心跳舞，當晚和其中一名18歲學生在附近酒店翻雲覆雨一夜，恐怕因此被取消教師資格。

▲ 特威迪穿著性感出席舞會。（圖／翻攝自Instagram）

蘇格蘭綜合教學委員會上周召開聽證會，該校副校長普倫蒂斯（Heather Prentice）作證指出，特威迪當晚和其他老師一起前往舞會，穿著十分不妥，「我確實記得她穿得很鬆、很短、很低胸，看起來就像要出去徹夜狂歡」，且在舞會上和她一起跳舞的全是男學生。

舞會結束後，特威迪不願和其他老師一同離開，而是選擇和一群學生到附近一家夜店喝酒續攤，幾杯黃湯下肚後還向學生說道，「我們可以暫時假裝我不是老師嗎？」

特威迪接著陪同這群學生前往他們下榻的飯店，和其中一名當時18歲的學生在房間裡熱吻。該名學生在聽證會上坦承，「我們下樓後在我的房間裡做愛，她待了一晚，我們都在早上8點離開。我對她感到非常抱歉，我已經交了離校證明，在我看來這（畢業舞會）不是學生活動。」

特威迪恐怕因此被從蘇格蘭登記教師名冊中除名，不過她並未出席聽證會，因為她目前遠在阿拉伯聯合大公國的杜拜工作，擔任瑜珈教練。