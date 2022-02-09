　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

23歲女師低胸誘惑！男學生凍未條「開房激戰」　她被抓包改教瑜珈

▲▼ 體育老師把學生帶上床。（圖／翻攝自Instagram）

▲ 特威迪目前在杜拜教瑜珈。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名年輕貌美的高中女老師參加學校畢業舞會，穿著清涼與眾多男學生瘋狂熱舞，舞會後一行人到酒吧續攤，接著竟和一名18歲的學生開房上床，震驚全校師生。這名學生日前在聽證會上承認，和老師發生關係。女老師面臨處分，但現已離開英國，遠在杜拜工作。

根據《太陽報》，這起事件發生於2017年，當時23歲的特威迪（Melissa Tweedie）擔任格林尼弗高中（Gleniffer High School）體育老師，參加畢業舞會時在眾多男學生簇擁之下開心跳舞，當晚和其中一名18歲學生在附近酒店翻雲覆雨一夜，恐怕因此被取消教師資格。

▲▼ 體育老師把學生帶上床。（圖／翻攝自Instagram）

▲ 特威迪穿著性感出席舞會。（圖／翻攝自Instagram）

蘇格蘭綜合教學委員會上周召開聽證會，該校副校長普倫蒂斯（Heather Prentice）作證指出，特威迪當晚和其他老師一起前往舞會，穿著十分不妥，「我確實記得她穿得很鬆、很短、很低胸，看起來就像要出去徹夜狂歡」，且在舞會上和她一起跳舞的全是男學生。

舞會結束後，特威迪不願和其他老師一同離開，而是選擇和一群學生到附近一家夜店喝酒續攤，幾杯黃湯下肚後還向學生說道，「我們可以暫時假裝我不是老師嗎？」

特威迪接著陪同這群學生前往他們下榻的飯店，和其中一名當時18歲的學生在房間裡熱吻。該名學生在聽證會上坦承，「我們下樓後在我的房間裡做愛，她待了一晚，我們都在早上8點離開。我對她感到非常抱歉，我已經交了離校證明，在我看來這（畢業舞會）不是學生活動。」

特威迪恐怕因此被從蘇格蘭登記教師名冊中除名，不過她並未出席聽證會，因為她目前遠在阿拉伯聯合大公國的杜拜工作，擔任瑜珈教練。

►最強「暖足神器」再也不怕氣溫溜滑梯

ET快訊
2對情侶4人都確診！　春節出遊景點曝光
主張打好打滿　柯文哲：打疫苗會死掉「算他運氣不好」
明金成老婆「剛從鬼門關走一遭」！她淚曝最後私訊：怎能走了
10萬人認證「魔王彎道」！在地人都不敢騎　牆上全戰績
快訊／北市15日起微解封　恢復電影院內用
快訊／明金成驟逝　檢警相驗「死因出爐」
日高中生「一把抱起3歲妹」　丟下6樓摔死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京工業大學宿舍驚見「白骨化遺體」！衣物完整　警調查身分

普丁戲稱烏克蘭「我的美女」疑把性侵當玩笑　烏國總統正面開嗆

長髮正妹打莫德納嚴重掉髮！20天頭皮「禿一整片」　母親跟著痛哭

23歲女師低胸誘惑！男學生凍未條「開房激戰」　她被抓包改教瑜珈

高中生大哥「一把抱起3歲妹」丟下6樓陽台！女童活活摔死

驚！6-13歲7名表兄弟竟「模仿手機A片」性侵8歲妹2個月　

Omicron傳給動物！紐約白尾鹿爆首例確診　恐成下個新變異株宿主

釜山「豬哥」市長性騷女員工！辦公室硬來造成精神創傷　二審判3年

反對強制打疫苗！加拿大卡車司機癱瘓美加邊境大橋　跨境貨運受阻

北韓自誇飛彈試射震撼世界：「嗆聲美國」只有我們敢！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

《全明星3》田依甯經紀人發聲！ IG被罵爆「努力被潑髒水很傷人」

「洛威拿慢慢」遭送收容所暴瘦！　媽花半年改造...養成60KG胖毛孩

東京工業大學宿舍驚見「白骨化遺體」！衣物完整　警調查身分

普丁戲稱烏克蘭「我的美女」疑把性侵當玩笑　烏國總統正面開嗆

長髮正妹打莫德納嚴重掉髮！20天頭皮「禿一整片」　母親跟著痛哭

23歲女師低胸誘惑！男學生凍未條「開房激戰」　她被抓包改教瑜珈

高中生大哥「一把抱起3歲妹」丟下6樓陽台！女童活活摔死

驚！6-13歲7名表兄弟竟「模仿手機A片」性侵8歲妹2個月　

Omicron傳給動物！紐約白尾鹿爆首例確診　恐成下個新變異株宿主

釜山「豬哥」市長性騷女員工！辦公室硬來造成精神創傷　二審判3年

反對強制打疫苗！加拿大卡車司機癱瘓美加邊境大橋　跨境貨運受阻

北韓自誇飛彈試射震撼世界：「嗆聲美國」只有我們敢！

曾論及婚嫁！明金成舊愛「A-Lin親姐」曝分手後暖舉：前陣子才聯絡

明金成生前健康曾出現兩大警訊　擔憂愛妻產後健康獨自承受壓力

妙齡女傳情歌《相思爬上心底》給人夫　正宮氣炸求償20萬結果曝

「房子市值368萬元」房東年收18萬　他一算20年嘆：一堆阿呆

高雄港年後篩檢2.3萬餘人皆陰性　11、12日港區內將設接種站就近接種

獻自宅中途「生命從此多了一份使命」　鄭秀文助浪貓找到新家

職棒簽賭大組頭兒遭綁勒贖6千萬　主嫌跨海遠端遙控逃14年下場曝

零死角賞日出＋雲海！桃園8處「露營勝地」　山間釣魚、DIY竹筒飯

《麻辣鮮師》戴督學再見…明金成猝逝　郭昱晴曝他真實為人：無奈

降價份量還升級！網稱信義「最佛」海鮮丼　醋飯、湯品加量不加價

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

國際熱門新聞

即／蘋果突宣布新功能！iPhone變身

理髮師「巨乳緊貼男客」！雪白車頭燈炸出引暴動

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

穿衣注意！蚊子最愛4顏色　最新研究曝光

2歲嬰誤吞電池「心臟燒破洞」亡

大哥假裝陪玩！抱起3歲妹丟下6樓陽台　女童活活摔死

巨鱷套「輪胎項鍊」6年險死　勇者出手終於解套

北京冬奧裁判不公爭議　韓國年輕人仇中意識升溫

輝瑞「賣疫苗」賺翻　2021年獲利6100億

女助教激戰男學生　爸力挺：她人太好

女噴酒精點蚊香　全身著火60%燒傷

氣象戰：俄軍會在3月底前動武？

劍橋研究：口罩「套絲襪」防護力增7倍

英國外交部警告：中國必須尊重「福克蘭群島主權」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

知名導演明金成驟逝！　享年51歲

即／蘋果突宣布新功能！iPhone變身

明金成心肌梗塞驟逝　10大徵兆不可輕忽

明金成2段情重傷拖到47歲才婚

快訊／《華燈3》來了！確定3月18日開播

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

奧迪經理員購A7秒賣！爽賺價差下場曝

明金成27年前鬼門關搶回一命！

明金成驟逝　庹宗康、屈中恆急奔醫院

獨家／知名導演明金成昨夜驟逝　未滿月雙胞胎痛失父親

《華燈3》驚見男男床戰！謝欣穎躲桌下目睹淚崩

快訊／雙金影帝常楓初六「睡夢中離世」！

吳建豪認了F4心結「每個人都有嫉妒」：最後不是那麼開心

夫妻激戰忘關門！婆婆親睹全程吐1句話

《殭屍校園》驚喜彩蛋！　周子瑜「露臉客串」粉絲嗨翻

更多

最夯影音

更多
囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！
歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面