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「企業老闆要幫員工加薪！」　蔡英文新年目標：一起照顧勞工

▲民進黨主席蔡英文與林錫耀秘書長會後發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文9日於中常會上發表談話時，針對新的一年發表4大目標，除了讓台灣持續走向世界、兼顧經濟與防疫、年底選戰部署優質人選外，也要擴大照顧人民，其中也呼籲企業、產業界老闆們，要幫員工加薪，一起來照顧勞工。

蔡英文今年的第一個目標，是要「讓台灣持續走向世界」。她說，去年台灣跟美國、日本、歐盟及歐洲國家，都有更緊密的合作交流。台美之間除了TIFA復談，也再度召開經濟繁榮夥伴對話，上個月的台日經貿會議，也促成雙方更多的合作。

關於日本食品進口議題，蔡英文表示，昨天行政院已經宣布新的管制措施，她強調，政府一定會用比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制及各項配套措施，為國人食安嚴格把關，請國人放心。

蔡英文說，這個決定，就如同去年的公投結果，台灣人民向世界表達了，台灣願意接受國際標準，有決心解決困難貿易問題，迎向高標準的國際經貿體系，「接下來，我們要繼續積極拓展國際經貿布局，跟全球民主夥伴深化各領域的合作關係，我們要讓台灣持續走向世界」。

蔡英文今年的第二個目標，是要尋找兼顧經濟與防疫的「台灣模式」，確保防疫新生活，繼續拚經濟。蔡英文表示，去年在全體國人的努力之下，疫情受到控制，經濟也穩健發展，不僅經濟成長率創下十一年新高，出口也已經連續十八個月正成長。

不過，蔡英文說，因為受到Omicron新型變異株的衝擊，目前全球疫情仍然嚴峻；因此，新的一年，防疫還是首要之務，還是要提醒大家，要持續做好各項防疫措施，也要繼續提高第三劑疫苗的覆蓋率。她承諾，政府的防疫工作不會鬆懈，尤其是在春節連假之後，更要密切關注本土疫情發展，以及全球疫情變化，動態調整防疫政策、超前部署防疫作為。

蔡英文強調，會尋找兼顧經濟和防疫的「台灣模式」，以對生活影響較小、達到最大防疫效果為目標，因應不同的疫情階段，採取最合適的防疫策略，持續提升台灣的防疫韌性。

蔡英文今年的第三個目標是，社福政策再升級，要擴大照顧人民。她說，經濟成長的成果要與全民共享，今年軍公教人員調薪百分之四，民間業者也陸續響應，跟進調薪百分之二到百分之五，「我要藉這個機會，呼籲企業界跟產業界，如果公司營收不錯，能夠幫員工加薪，讓政府和產業界，一起來照顧勞工」。

蔡英文接著說，在這個月底，國中小學的「班班有冷氣」政策，即將達成。在今年八月，育兒津貼將會再度提高，從三千五百元提高到五千元；此外，今年度的長照預算超過六百億元，是史上新高，我們會持續布建、增加長照服務據點。

「照顧更多人民，是政府的重要責任。」蔡英文說，對於各項福國利民的政策，我們會持續推動、加速落實。從孩子到學童到長輩，政府都會擴大照顧，同時也會減輕年輕家庭的負擔。

蔡英文今年第四個目標，是要部署優質人選，回應人民期待。她表示，今年底的九合一大選，不分政黨的縣市首長，都將面臨民意的檢驗，要團結所有希望家鄉進步、努力為台灣付出、支持國家前進的台灣隊友，一起面對年底的考驗。

蔡英文說，除了縣市長選舉，也看到有許多生力軍願意參選縣市議員，身為有經驗、有能力的執政黨，我們也有責任舉薦好的人才，為台灣打拚，從基層民代到縣市首長，民進黨會按部就班完成提名，部署優質人選，繼續為台灣服務。

最後，蔡英文請大家務必再接再厲，團結打拚，創造更多的成果，擦亮綠色執政、品質保證的招牌，爭取更多民眾的認同和支持，一起讓國家持續前進。

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