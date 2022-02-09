福島食品最快月底解禁！哪些品項開放、檢驗標準為何？5大QA一次看

▲行政院宣布日本福島核災五縣市食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

日本發生福島核災後，台灣禁止福島5縣市食品長達11年之久，行政院8日上午宣布將解禁，預計18日正式公告。管制將由禁止「特定地區」改為禁止「特定風險品項」，例如福島5縣生產的野生鳥獸肉、菇類與漉油菜等3大類食品仍不得申請進口，《ETtoday新聞雲》整理5大QA，提供讀者一次看懂。

福島核災後，全球原有55個國家或地區對日本食品採取管制措施，至今已有41個國家或地區完全解除管制，12個國家或地區對風險產品停止輸入或要求提供輻射及產地證明，只剩台灣與中國大陸完全禁止食品進口。

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國內於2011年3月25日公告自2011年3月20日起，暫停受理福島、群馬、櫪木、茨城及千葉等 5 縣生產製造之所有食品輸入報驗。福島等 5 縣以外行政區所生產之 9 大類產品，包含生鮮冷藏蔬果、冷凍蔬果、活生鮮冷藏水產品、冷凍水產品、乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水或飲水、海草類及茶類製品，輸入時採逐批查驗。

行政院8日召開記者會調整日本食品輸入管制措施，宣布開放福島等核災區食品輸台。

1、解禁後將開放哪些食品、哪些仍然禁止？

衛生福利部預告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」(即禁止進口之規定)草案，及預告「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」草案，所有從日本輸台產品都要檢附產地證明，並且由現行禁止特定地區進口，改為禁止特定品項進口、針對風險品項要求提供雙證（輻射證明＋產地證明）、福島等五縣市食品邊境逐批檢驗。

一、 停止輸入查驗(即禁止進口)︰

(一) 日本國內限制流通的產品，為當然停止受理輸入查驗。

(二) 野生鳥獸肉︰福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣。

(三) 菇類︰福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣。

(四) 漉油菜︰福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣。

二、 應檢附輻射檢測證明及產地證明(即檢附雙證)︰

(一) 福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣開放品項之產品。

(二) 宮城縣、岩手縣、山梨縣、靜岡縣生產製造之菇類。

(三) 宮城縣、岩手縣生產製造之水產品。

(四) 靜岡縣生產製造之茶類產品。

(五) 宮城縣、埼玉縣、東京都生產製造之乳製品、嬰幼兒食品。

▼未來日本食品各項管制措施。點圖可放大。（圖／行政院提供）

2、國內檢驗標準？

「台灣不會進口任何的核食」，行政院食安辦主任許輔表示，食品輻射的污染可以經儀器檢驗，只要低於標準就不是核食，高於此標準才是核食，且台灣的檢驗標準比 COVAX 、歐盟、美國都還要嚴格。

根據CODEX標準，碘-131為每公斤100貝克，而台灣的「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」，乳製品與嬰兒食品的碘-131容許量為每公斤55貝克，其他食品每公斤100貝克；另銫-134與銫-137總和CODEX標準為每公斤1000貝克，台灣則是乳品及嬰兒食品為每公斤50貝克；飲料及包裝水每公斤10貝克，其他食品則是每公斤100貝克，比國際標準嚴格10倍。

▼台灣食品檢驗標準與CODEX標準比較。（圖／翻攝行政院直播）



3、日本輸台食品輻射值如何檢驗？量能是否充足 ？

行政院指出，行政院原子能委員會核能研究所設置的食品專屬實驗室，其配備的純鍺偵檢器由3部擴充至7部；國內已有6所公私實驗室取得TAF ISO-17025國際認證，及衛福部食藥署食品輻射檢驗實驗室認證，檢驗量能每年近7萬件。

日本去年約檢驗1萬7,000件，若再加上福島5縣調整後可開放進口的品項，檢驗數量可能約增加8,000到1萬件，達到2萬多件，仍遠低於我國目前7萬件的檢驗量能，顯見我國檢驗量能充足。

4、市售的日本食品安全性如何?

食藥署統計，過去10多年來，日本輸臺食品檢測18萬餘件，輻射值檢測結果均符合日本標準及我國標準。

微量檢出的236件中，有217件(91.9%)都是在105年底前檢出，近5年檢出批數則已大幅降低。食藥署7日公開最新一份「109年度輸入食品風險分析」，依據日本官方檢測資料加上輸入量，癌症風險等級應可歸類於「可忽略風險」。

▲十年來針對日本食品檢驗全數合格。（圖／翻攝行政院直播）

5、107年反對福島核食品進口公投通過，為何還可以開放？

107年進行「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」全國性公投，獲得779萬票、佔票權人數比例39.44%同意通過。政府需順應民意，2年內不得開放核食進口。

行政院指出，107年的公投結果顯示國人希望維持對日本食品的管制，政府也尊重公投的2年拘束效力，並利用這段時間精進食安把關作為；而去年的反萊豬公投最後未通過，展現國人對朝向世界、邁向國際，採取科學證據、國際規範的標準有高度共識，因此政府也提出務實、穩健的調整方案，並非完全解除對日本食品的管制，而是「以新代舊」方式，調整管制強度。

立法院長游錫堃表態，福島食品必須符合國際標準、科學論據及民意三大條件，「如果剛才講的三個條件都沒有問題，立法院當然應該要支持」。

衛福部長陳時中表示，日本在食品安全的管理在世界上受到肯定、公認，此次開放限制的品項更多、雙證的管理更多，進來要對於逐批檢驗、9大類食品也要加強抽驗，後市場管理的計畫也已擬定，這需要人民一起建立信心使用。

▲2011年至2021年日本食品輸台佔所有輸台之比率。（圖／記者嚴云岑製）