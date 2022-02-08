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社會 社會焦點 保障人權

嚇人！車頂行李箱國道爆開　後方2休旅車慘遭擊落

▲自小客行李箱鬆脫砸中後方2輛休旅車。（圖／國道第七公路警察大隊提供）

▲自小客行李箱鬆脫砸中後方2輛休旅車。（圖／國道第七公路警察大隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

1輛休旅車行駛國道3號199.4公里快官路段時，安裝於車頂的車頂行李箱突然鬆脫爆開，物品飛散，行李箱蓋也騰空飛落，連續撞擊後方2輛休旅車，車身及擋風玻璃都受損，車內人員受驚，所幸未造成人員傷亡，經國道警方檢測後駕駛並無酒駕情形，並針對肇事車輛貨物捆紮不牢固，將依法開罰。

▲自小客行李箱鬆脫砸中後方2輛休旅車。（圖／國道第七公路警察大隊提供）

▲自小客行李箱鬆脫斷落。（圖／國道第七公路警察大隊提供）

國道第七公路警察大隊表示，1月30日上午11時許，郭男(51歲)駕駛自小客行駛於國道3號199.4公里北向快官路段內線車道，疑似因車頂行李箱，承受不住高速風壓，致鎖扣脫落，造成行李箱蓋翻開、物品飛散。

▲自小客行李箱鬆脫砸中後方2輛休旅車。（圖／國道第七公路警察大隊提供）

▲休旅車車窗被掉落的行李箱蓋刮出多道凹痕。

警方指出，飛散的行李箱蓋先擊中後方正行駛於中線劉男(31歲)及葉男(35歲)駕駛的自小客貨車，導致車身受損，所幸並未造成人員傷亡，肇事駕駛察覺有異，趕緊向路肩停靠待援，全案依A3交通事故處理並製單舉發。

▲自小客行李箱鬆脫砸中後方2輛休旅車。（圖／國道第七公路警察大隊提供）

▲休旅車車身及車窗被掉落的行李箱蓋刮出一道刻痕。

第七公路警察大隊呼籲駕駛朋友，行車前可別疏忽，多檢查幾次，避免意外發生，以確保其他用路人行車安全。違者將依據道路交通管理處罰條例第30條1項2款，「汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散，處汽車駕駛人3,000元以上1,8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行」。

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