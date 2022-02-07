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愛犬衝出「害女騎士摔車亡」！飼主急否認　1根狗毛秒打臉

肥胖貓狗。（圖／取自CC0圖庫Pixabay）

▲王女因黃狗衝出，人車倒地，經送醫搶救仍是不治。（示意圖，與本事件無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

王姓女騎士2020年2月8日騎車行經新竹市香山區牛埔路，因一隻黃色米克斯犬突然衝出，導致她閃避不及而人車倒地，經送醫搶救仍是宣告不治。事後孫姓飼主向警方辯稱，肇事犬不是他的狗，惟經調閱監視器、進行狗毛DNA鑑定，確認是孫男所飼養的狗肇事。一審新竹地院依過失致死罪，將孫男判刑8月；案經上訴，高院日前駁回，可上訴。

判決指出，孫男於住處飼養一隻名為「布丁」的黃色米克斯犬，但他卻在2020年2月8日下午，疏於注意、任由「布丁」在未繫繩及無人看管下離開住處散步，隨後「布丁」衝到新竹市香山區牛埔路上，導致當時騎車行經該路段的王女，當場閃避不及而人車倒地，受有急性硬性腦膜下出血及顱骨骨折等傷害，經送醫搶救後，同月14日清晨宣告不治。

事後，警方循線追查，發現是孫男飼養的布丁肇事；不料，孫男辯稱，肇事犬並非他所飼養的黃狗「布丁」。不過，新竹市警察局鑑識科人員於王女的機車底盤，搜得一根棕色毛髮，經與「布丁」唾液比對，兩者DNA結果相符，再加上監視器畫面也拍下，布丁肇事後返回孫男住處，確認是孫男飼養的「布丁」肇事。

一審新竹地院勘驗上述相關事證，確認孫男犯行，考量孫男始終否認犯行，且無賠償意願，態度著實不佳，故審酌後依過失致死罪，將孫男判行8月。不過，案經上訴，二審高等法院日前審理後駁回，全案仍可上訴。

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