歐盟將公布晶片法案　目標2030「全球市占率20%」

▲歐盟下週將公布「歐洲晶片法案」（European Chips Act）。（圖／路透）

中央社記者唐佩君布魯塞爾6日專電

歐洲聯盟將在下週公布「歐洲晶片法案」，目標至2030年歐洲晶片全球市占率倍增，確保歐洲半導體供應自主化，並避免半導體集中亞洲地區生產造成潛在的地緣政治風險。

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示，歐洲是世界半導體研究中心，在設備方面也處於領先，但現在歐洲需要加強生產，因此下週將公布「歐洲晶片法案」（European Chips Act）。

據了解，歐盟可能在2月8日公布「歐洲晶片法案」。

范德賴恩去年9月宣示，將制定晶片法案來推動區域建立新的半導體產業鏈，除將確保歐洲的供應安全無虞，同時替具開創性的歐洲科技業開發新市場。隨後她在11月進一步說明法案目標是至2030年歐洲晶片要從目前的全球市占率10%增至20%，而且生產技術最頂尖的晶片。

▲歐盟目標是2030年達到20%的市占率。（圖／路透）



全球晶片荒導致汽車業、手機業、電子類產品都在搶晶片，繼美國國會參議院去年通過「美國創新暨競爭法案」（U.S. Innovation and Competition Act）後，歐洲也加快提出相關法案，以應對歐洲從晶片設計到產能下滑，以及過度依賴亞洲製晶片等問題。

歐盟負責內部市場業務的執委布雷頓（Thierry Breton）近期曾表示，這項法案的重點在確保歐盟自主供應安全，而非創造產業冠軍，因為當前全球主要晶片供應商位於中國周遭地區，存在嚴重地緣政治風險，一旦發生事端將癱瘓歐洲大多數工廠運作。

「歐洲晶片法案」預計將涵蓋研究、生產能力及國際合作，其中是否與台灣半導體大廠合作也受矚目。

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