姊妹花超胸對決「F級車頭燈」撐爆上衣！　眾人噴鼻血：兩個我都要

記者施怡妏／綜合報導

網紅插畫家「泥泥學姊」常常在社群分享作品，也會露出好身材，IG上有179萬人追蹤，日前他曬出與妹妹JoanLin的合照，兩人都穿著神奇寶貝的貼身短T，大秀豐乳纖腰好身材，展露出「胸狠」目光對視著，仿佛要一絕高下，照片曝光後，網友們全暴動直呼「這才是我要的寶可夢對戰」。

泥泥學姊身高153公分，憑藉著精美的插畫、火辣的身材，在IG上吸引許多粉絲，日前她在IG上貼出一張照片，與新粉絲介紹親妹妹JoanLin，忌妒對方天生就有長長的睫毛。照片中，妹妹穿著藍色的傑尼龜上衣，泥泥學姊則穿著粉色的胖丁上衣，超兇的車頭燈讓人看了超害羞。

泥泥學姊在文中寫道，「她睫毛從小就長到靠北，本來第二張我zoom in她睫毛，結果系統跳掉了，你們自己放大觀察」。

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▲正面照曝光，網友們全嗨炸 。（圖／翻攝自泥泥學姊IG）

雖然是睫毛的對決，但兩人豐滿上圍讓上衣圖案變形，傑尼龜和胖丁的眼睛變得又大又圓，成為大家目光的焦點，從側面的角度看，火辣曲線全看光光。隨後，泥泥學姊還在IG限動上貼出二選一的選項，這次照片則是正面的，兩人坐在椅子上，核彈級震撼福利照讓粉絲看得目不轉睛。

纖腰豐乳的照片曝光後，網友們全嗨炸，「真的太大了，我什麼也看不見了」、「傑尼跟胖丁的戰爭」、「我怎麼只看到傑尼龜和胖丁的對決」、「這姊妺我可以一起收服」、「真不愧是親姊妹」、「胖丁跟傑尼龜都被撐得好大」、「果然有家族強大的基因」。就連「雪乳戰神」郭鬼鬼也在底下留言，「她的睫毛，彎的嘴角，無預警的對我笑」。