中風男「鬍子刮半邊」飯只吃半碗　醫驚：半邊腦壞了





▲中風對大腦造成深遠影響。（圖／取自免費圖庫Pexels）

文／神經科學博士馬克・丁曼

注意力

邁克六十歲中旬突發中風，左臂因而癱瘓。但他慶幸自己能活下來，也對自己仍然能夠清晰思考鬆一口氣。在他看來，出院回家後一切都順順當當，所以當太太茱莉亞堅持要他回去看醫生的時候，他很難不感到困惑。



茱莉亞注意到他有一些奇怪的行為。首先她發現，邁克每次吃飯都只吃半邊盤子的東西。看見這種情形幾次之後，她問他原因，而他每次都推說那是因為他不太餓。當茱莉亞問他為什麼總是吃盤子同一個半邊的東西時，他說那只是巧合。不過他後來每一餐繼續是這樣。

然後，茱莉亞又目睹了一些其他的不尋常情況。邁克在出院後有大約一星期沒刮鬍子，長出厚厚的鬍碴，最後決定要清理一番。當他刮完鬍子從浴室走出來的時候，茱莉亞發現他右半邊臉刮得乾乾淨淨，但左半邊臉卻原封不動。她起初以為丈夫是開玩笑，但當她笑出來的時候，邁克看來有一點困惑。茱莉亞說明她發笑的原因，但邁克迅速把事情打發過去，表示自己「只是漏刮了幾個地方」。



茱莉亞最後把邁克拉去看醫生。醫生首先指一指牆上的指針式時鐘，要求他畫出一個大概的樣子。邁克照辦，但畫出來的時鐘卻是所有數字都是擠在時鐘的右半邊，左半邊空空如也。然後醫生又要邁克畫一朵花。結果他畫了半朵花—一朵沒有左半邊的花。最後，醫生給邁克一張紙，要他在紙上隨意分布的短線上打勾。邁克只在紙張右半邊的短線上打勾，便把紙張交還給醫生，並且顯得很為自己的表現自豪。



看到邁克的這些表現之後，醫生斷定他是得了所謂的「半側空間忽略症」（hemispatial neglect）。「半側空間忽略症」有時又稱「對側空間忽略症」（contralateral neglect），最常見的原因是右腦半球的頂葉受損（通常是中風引起）。它會讓病人注意不到他們的視域的其中一邊。



「半側空間忽略症」的病人通常無法意識到自己不能注意到外在世界的一個大部分。有些人在面對明明白白的證據時繼續否認，有少數人更是以偏激的方式否認。例如有個罹患「半側空間忽略症」的七十三歲婦女堅稱她的左手不是她的，說這隻手一定是醫生留在她的病床上。

這聽起來也許荒謬，但我們的大腦常常會用極端的方法來解釋它所不明白的事情。這種方法稱為「虛構」（confabulation），沒有人能夠免疫。像是「半側空間忽略症」之類的失調看來特別容易讓人想要虛構。「半側空間忽略症」對注意力是一種嚴重的擾亂，它也很充分地說明了我們的大腦在未能收集到外部世界的一部分資訊時會發生什麼事。但注意力涉及的遠遠不只是接收資訊。環境內充滿資訊，它們的數量如此之多，以致我們如果不能忽略掉其中一些，我們的知覺能力有可能被完全淹沒，而所有刺激會搞混成為一團無意義的大雜燴。



所以，注意力的作用不只是收集資訊，還是摒棄那些並不是特別相關的資訊。因此，我們的大腦不斷在從事一個複雜的篩選過程，其進行常常是你自己意識不到的。只有當它不如我們所預期的那樣運作，或面對一件需要我們刻意保持專注的工作時，它的作用才會變得明顯。

＊本文摘錄自《大腦X檔案：從神經科學解密大腦運作與怪奇病例》

作者：神經科學博士馬克・丁曼

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