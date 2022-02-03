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刷牙也會高潮！　揭密男女性興奮真正原因

▲▼刷牙。（圖／Pixel）

▲文獻記載曾有女性刷牙到一半引發高潮反應。（示意圖與本人無關／Pixel）

文／傑克·路易斯

性興奮

有許多不同方法可以讓腦部產生性興奮，而種種引發性興奮的方式，最後都會集中到腦中的性興奮中樞下視丘，特別是其中的旁室核（paraventricular nucleus）。性腺會產生多種激素，釋放到血液中再流到全身，也包括了腦部。在有性刺激的狀況下，性腺因而產生的性激素，在女性由卵巢釋放；男性則經由睪丸釋放。

腦中的性迴路—也就是剛才提到的性反應網絡—會因為各式各樣的感官刺激而產生反應：可能來自性器官、乳頭與乳房的觸覺刺激、視覺刺激（例如看到誘人的身體輪廓）、嗅覺刺激（某人散發出來的芬芳味道）、聽覺刺激（某人發出來的特定聲音），甚至單純的心理活動（也就是光靠想像就足夠了）。文獻記載有位女性光是刷牙就能達到性高潮。說到性高潮，人們一直認為男性的性高潮是因為成功的把精子釋放在陰道中而產生的，這對生殖而言很有必要。而女性性高潮的生物功能則一直是個科學之謎，直到最近才解開：女性的性高潮有助於連接子宮與卵巢的輸卵管內壁上纖毛產生規律的顫動，這樣可以把精子推送到卵子所在的那一根輸卵管中。因此，女性性高潮的生物功能可能是增加受孕的機會，其中陰道的收縮也有助於精子先進入子宮中，然後再經由纖毛的規律擺動，使精子進入應抵達的輸卵管中。

不論男性或是女性，在性高潮之前的性興奮狀態中，性器官會出現血管充血（vasoconges-tion）的現象，經由陰莖或是陰道的血管擴張，讓血液進入，並且限制血液的流出，這樣可以增加血壓，實際上就是讓流入性器官的血液少於流出的量。血壓增加能夠令男性的性器官勃起，因為陰莖內部特殊的海綿體組織充滿了血液，使得陰莖的長度、寬度和硬度都增加了。女性性器官的血壓增加，則會使陰道的長度與寬度增加，並且讓陰道內側分泌潤滑的液體。陰蒂充血而腫脹也會使得表面積增加。2這些過程全都用到相同的生物機制，讓男性與女性的性器官準備好進行性交。許多不同的感覺訊號都能夠刺激這個過程發生，而且不論其他人是怎麼告訴你的，這種變化都屬於不受意識控制的反射作用，完全是自動自發的。

許多狀況都能引起性興奮，但是對於不同個體來說，有些有用，有些沒用—沒有兩個人會完全一模一樣。一如人類絕大部分的特色，這也是先天本性與後天環境影響的產物。在生物學上，除非是同卵雙胞胎，否則每個人的遺傳組成和其他人都有些許差異。每個人的生活經驗也都大相逕庭，這點就算是同卵雙胞胎也不能例外。依據每個人獨特的天性（遺傳基因組合方式）與後天影響（生活經驗）的不同，能確實讓某人興奮的事物，對另一個人可能無效。每個人都是不同的。有些女性覺得刺激陰蒂是最能引發高潮的方法，有些女性則要藉由陰道刺激才能確保達到性滿足。有些女性在身體各部位中，可能必須是子宮頸受到刺激才能夠高潮；3而有些女性要這三個部位都受到刺激才行。就男性而言，有些用手部刺激便可達到高潮，有些需要用口部，絕大部分則偏好陰道。有些男性則喜好肛交，這和他們是異性戀或同性戀無關。要怎樣才能確實刺激兩腿之間部位的血管充血，人與人之間的差異非常大。在後文會提到，科學家研究各種不同性取向的人，哪些性刺激會造成興奮，他們發現結果並沒有看起來的那麼單純。

有一類特別有趣的研究是觀察各種性取向的人對於各式各樣色情影片所產生的反應。研究人員讓異性戀者和同性戀者看三種不同的色情片，受試者包括了四個不同的群體：異性戀男性、異性戀女性、同性戀男性、同性戀女性。性興奮的程度以體積描記法（plethysmography）測量。它的英文原文單詞可能是最拗口的科學專有名詞了。男性的陰莖體積描記法是把能夠伸縮的環扣套到陰莖底部，以測量陰莖周長的變化。在女性身上使用的是光體積描記法（photoplethysmography），則是把衛生棉條大小的探針伸入陰道中，探針會發光，然後測量從陰道內壁反射回來的光量。這種改變會受到血管膨脹的影響：血液愈多，反射回來的光線就愈多。在這兩個體積描記法中，都以性器官中血液流量的改變代表性興奮的反應。

結果出人意料也讓人大惑不解。男性的性興奮主要受到其性取向偏好的對象所決定，也就是說異性戀男的對象是女性，同性戀男的對象是男性。異性戀男看到做愛的女性會興奮，和女性實際上進行的事情並沒有實質關係，她們和男性做愛、女性做愛，或是其他形式的做愛，只要影片中的女性是裸體的，就能確實讓男性興奮，這是用客觀方法測量到的。到這裡還沒有讓人驚訝的事。同性戀男看到男男性愛會興奮，但是看到男女性愛不會。不論在色情影片中的女性是和男性做愛，或是和女性做愛，體積描記法所記錄到的陰莖周長都沒有變化。這個結果也是研究人員預期會發現的。而驚奇始於他們看到女性受試者的試驗結果之後。

不論色情片的內容是否符合女性受試者自己所表示的性取向，所有女性受試者觀看各種不同的色情影片，都能測得某種程度的性興奮反應。同性戀女性和異性戀女性觀看異性戀性交、女同性戀性交，以及男同性戀性交的影片時，生理上都會興奮。這可以解釋成性器官血管充血和性興奮沒有關聯，但不太可能如此。另一個解釋是，只要當前的環境中出現了性愛，不論其內容是否符合該女性的喜好或是性取向，都會使得陰道潤滑，這是血管充血造成的現象之一。有另一個證據支持後者的說法。在這一系列研究中，科學家還放了第四種影片：猴子交配。不論同性戀或是異性戀，沒有哪個男性看到這種影片會有性興奮反應。但是相反的，女性在看了之後，由研究人員測量到的客觀性興奮程度都增加了，依舊與女性的性取向沒有關聯。這個對照組實驗確定了一個概念：對性刺激產生生理反應，和想要做愛的心理欲望，是不同的兩回事。認為所有的女性都想和猴子做愛，顯然很荒謬。異種戀當然存在，但是極為罕見，不能用來解釋上述實驗結果。

這些實驗結果指出，女性性興奮反應中的生理部分，可能只是反射性的表現，好保護陰道不受損傷。這些自動產生的反應並不代表願意做愛，而只是可能為了保護陰道壁免於裂傷，好減少致命感染的發生機會。每個為強暴受害者提供諮詢的治療師都很清楚，在強暴過程中女性陰道濕潤甚至出現高潮的現象，並非不尋常。而這也經常造成受害者深重的罪惡感和心理上的混亂，因為那讓人誤以為受害者或多或少也樂在其中，或是更糟糕的—成了某種默許的表示。完全從演化角度來看的話，這種現象更像是維持健康的反射動作，用以保護陰道不受傷害，屬於保護身體特別容易受損部位的不隨意反應。

異性戀女性性反應的另一個面向，是經期循環的各階段影響了典型陽剛男性在她們眼中吸引力的高低，而且這種影響幾乎是無法控制的。男性身體中流動的睪固酮愈多，聲音和外貌的一些生物特徵就變得更接近傳統上「陽剛」的概念，在一定的距離外可以察覺得到。因為高濃度睪固酮會影響男性身體某些部位的發育，例如下巴會比睪固酮較少的男性來得方，肩膀會更寬，肌肉通常也更多。這樣的男性通常頭髮比較粗，鬍子也會比較粗且濃密。研究人員讓經期各階段的異性戀女性，看各種不同男性的面孔與身體、聽各種男性的聲音，從中發現到她們隨著經期階段的變化，對於男性的喜好也跟著改變。在能受孕階段，這些女性覺得陽剛臉孔與身體、聲音低沉的吸引力會比較高一點點。在經期階段的非受孕期，她們則會認為比較陰柔的臉孔、身體和聲音更有吸引力一些。這些結果總加起來，就能合理解釋有一小部分（但是人數也夠多了）的男性並不知道自己養大的是別人的小孩。

＊本文摘錄自《墮落的人腦：從神經科學解讀傲慢、貪吃、好色、懶惰、貪心、嫉妒與暴怒，探究我們難免使壞，犯下小奸小惡背後的科學》

▲▼大腦貪婪機制揭密！　貪心的人「2腦區」可能出問題了。（圖／臉譜出版提供）

作者：傑克·路易斯
本文由 臉譜出版 授權轉載

未經授權，請勿轉載

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