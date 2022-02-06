乞丐「大腦外露」重壓會短暫眼盲！　驚揭皮質對視覺關鍵作用

▲乞丐讓投錢的人直接觸摸大腦。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／神經科學博士馬克・丁曼

皮質中的視覺

「視丘」對視覺的重要性在十九世紀中葉便已得到確立。不過到了這個時候，神經科學家已經開始意識到，大腦皮質對視覺一樣起著關鍵作用。

最早提到皮質和視覺可能有關的人，是十七世紀晚期至十八世紀早期的知名生理學家布爾哈夫（Herman Boerhaave）。他在著作中談及，有個乞丐出於不明理由，頭蓋骨被掀掉。因為知道這頭蓋骨可以吸引到大眾和讓他們心生憐憫，乞丐於是用頭蓋骨來向路人乞討施捨。

據布爾哈夫所述，乞丐會容許給他銅板的人摸摸他的大腦。讓人驚訝的是，真的有很多人這樣做。布爾哈夫詳細描述了乞丐的外露皮質受到手指按壓時的反應。首先，他的眼前會出現滿天星斗，就像一個人起床太快或者撞到頭的時候會有的那種反應。如果按壓皮質的人多用一點力，那乞丐會從看見滿天星斗變為眼盲。按壓得更用力的話（有這種施虐癖的人不在少數），乞丐會昏過去，待按壓解除才能恢復意識。



雖然這個故事在很多方面都讓人感到驚訝和困惑，但讓早期神經科學家感興趣的卻是眼盲一節。如果按壓外露的皮質可能導致眼盲，那可能就表示皮質有一個部分是用於視覺處理。

支持這個假設最有力的一些早期證據來自德國生理學家孟克（Hermann Munk）的研究（應該指出的是，義大利解剖學家帕尼扎﹝Bartolomeo Panizza﹞比孟克早了幾十年獲得同樣的觀察結果，但他的研究大多被忽略）。在一八七○年代和一八八○年代，孟克進行了一系列實驗，蓄意破壞狗的枕葉的一部分。他發現，當枕葉有一個小區域受到破壞時，狗會奇怪地失去辨認能力。雖然牠們仍然看得見東西，但當牠們看見熟悉的人事物時卻無法喚起回憶。例如，牠們在主人走過房間時會無動於衷，又或者哪怕肚子餓了，牠們對擺在面前的食物照樣毫無反應。

因為狗能夠看見東西但又對環境內某些事物的重要性視若無睹，所以孟克稱這種病症為「精神性盲」（psychic blindness）。枕葉受損後會出現「精神性盲」這一點，顯示這個腦區對於某些種類的視覺辨認有著重要作用。不過，當孟克把較大一片枕葉摘除之後，發生的事情讓他可以把枕葉和視覺牢牢關連在一起：被摘掉枕葉的狗會完全失明。

所以孟克的研究強烈顯示，枕葉有一些區域對正常視力來說不可或缺。後來的研究者確認了他的這個發現，而今日廣為承認的是，當「視丘」從眼睛接收到視覺資訊之後，會將大部分資訊轉移到枕葉的一個地點：「初級視覺皮質」（primary visual cortex）。



每個知覺系統都有一個被形容為「初級」的區域。這稱呼只是表示此一區域是最初處理大部分輸入的感官資訊的地方。「初級視覺皮質」遍布細胞，負責處理視覺的不同方面（例如空間、顏色、運動和深度）。「初級視覺皮質」因此是視力的一個關鍵部分。就像孟克的狗那樣，這個部分受損的人會失明。



不過，這並不表示「初級視覺皮質」是唯一和視覺有關的部分。環繞「初級視覺皮質」有很多視覺區，大腦皮質也遍布視覺區，各自在處理視覺資訊上扮演略微不同的角色。這些其他區域受到「初級視覺皮質」徵用，幫助把大腦收到的視覺資訊轉換為一貫的畫面。

＊本文摘錄自《大腦X檔案：從神經科學解密大腦運作與怪奇病例》



作者：神經科學博士馬克・丁曼

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