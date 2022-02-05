超貴人偶被玩壞！姑姑鬧到小年夜　爺爺「正義制裁」賞巴掌被讚翻

▲原PO心愛的人形玩偶，被姑姑拿給小學表妹玩到壞掉。（圖為同款商品照，非當事玩偶。翻攝龍魂人形社官方網站）



記者鄒鎮宇／綜合報導

去年一名女網友珍藏的5萬元人偶被表妹玩壞，姑姑死都不道歉並不斷親情勒索，最後僅願意賠償1萬元的事件，引起社會熱議。沒想到，經過近3個月的時間，姑姑還是不願意道歉，讓原PO氣得告上法院，而原PO的媽媽、爺爺也出面力挺，被網友讚翻。

該名女網友持續將後續發展記錄在Dcard分享；她表示，從頭到尾都只要求姑姑道歉並支付人偶的5萬元賠償，沒想到姑姑完全沒有歉意，反而透過情緒勒索不斷在家族群組內冷嘲熱諷，逼得原PO的爸爸、奶奶都出面幫腔，要求原PO退一步。

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面對姑姑的態度，原PO將買賣交易證明、損壞證明、修復過程及價錢等證據整理好，於事發後1個月以民事訴訟告上法庭，預計2月中開庭，然而姑姑知道被告後，依然發動「道德綁架」的技能逼她撤告，連原PO奶奶都出面哭著求原PO原諒姑姑，但原PO回應，「奶奶我給妳磕一個、我給妳磕一百個，但是我不可能撤告喔！」才讓奶奶打退堂鼓。

期間，姑姑也不斷私訊說，「在我眼裡那娃娃就是不值錢，姑姑也讓步了說要賠妳1萬，為什麼妳就堅決要鬧大，甚至鬧上法院呢？」「網路上都查得到，妳那娃娃就沒那麼貴」、「法院不會判妳贏的」，讓原PO完全不想辯解。

▲▼原PO姑姑完全不認為自己有錯，跟爸爸、叔叔等人在家族群組內不斷親情勒索。（圖／翻攝Dcard）



原PO的爸爸表示，希望原PO可以撤告，因為這件事搞得全家人氣氛都不好，「都要過年了，妳不撤告爺爺奶奶怎麼能安心過個好年？」「妳不撤告的話，妳姑姑的臉往哪裡放？她從小到大都沒有受過這種委屈的，現在天天來跟我這個哥哥講，妳讓我怎麼辦？妳真的不能體諒天下父母心嗎？」原PO也用梗圖「要求我之前先給錢啊！」「抱歉，不能」來回應爸爸，感嘆「我被情緒勒索了將近兩個月從未斷過，當然這兩個月我姑姑也說我死要錢」，「欸不是，大家都在勸我以和為貴，都是家人大事化小的前提下，不是應該是我姑姑要掏那5萬給我嗎？」

但黑暗中還是有光照了進來，原PO的媽媽出面力挺，「絕對不能撤告，妳撤告就會被那一家子認為妳好欺負，媽支持妳。」原PO媽媽認為，她過去為了原PO忍了家中許多事，每一次退讓都是為了女兒才感到滿足、快樂，但這次看到愛女被欺負得這麼慘，決定無條件支持原PO的想法跟行為。

▲▼原PO父（上）母（下）也因此事多次發生爭執。（圖／翻攝Dcard）



原PO說，爺爺跟奶奶都不太會使用手機、看網路，因此猜到都是姑姑單方面地訴說委屈，因此她在小年夜吃飯前跟爺爺說了前因後果，坦承她這兩個月受到什麼待遇，不是刻意針對爺爺及奶奶，「我不是有意針對姑姑」，「但是前提是不能一眛地讓我吞下我受到的委屈」。

「哎呀，妳好沒家教！」果不其然，原PO姑姑在小年夜聚餐時不斷出言諷刺，連奶奶都繼續出言相勸原PO，希望撤告讓此事告一段落。沒想到，原PO爺爺突然放下碗筷，用中氣十足的聲音大罵，「算了什麼算了」，「就算是長輩也沒有欺壓晚輩的道理，要嘛賠錢要嘛妳就被告吧」，看到姑姑繼續狡辯，更氣得把筷子往姑姑身上丟，連對原PO施壓的原PO爸爸、叔叔都一起大罵，讓一旁的奶奶等人完全不敢出聲，僅剩姑姑還在說「爸爸你怎麼可以不支持我！」

此時，原PO的爺爺立刻給姑姑一巴掌說，「從小到大捨不得打妳，妳就變成今天這樣，變成只知道欺負晚輩的人，妳害不害羞」，並教訓所有兒女一頓。事後，原PO的姑姑才不甘願地用手機將5萬元匯給原PO，卻依然沒有道歉，而原PO拿到賠償後也願意遵照奶奶的希望撤告，讓事情告一段落。

網友看完紛紛留言，「爺爺是明理人！太帥了！！原po終於可以放下這件事了，雖然還是覺得讓姑姑只賠償五萬塊還是太低了」、「終於讓老公主得到教訓，打那一巴掌看她還要不要囂張」、「哈哈姑姑被打活該，推爺爺，真的超帥！！」「爺爺真的好帥！迎來這結局真的太好了嗚嗚，祝大家新年快樂」、「正義也許會遲到，但永遠不會缺席」。

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