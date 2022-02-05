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重案回顧／弒母理由曝！僅因不給理髮錢　高雄逆子217刀奪母命

▲▼殺母嫌犯被帶往警察局偵訊。（圖／記者賴君欣攝）

▲媽媽不給理髮錢，高雄逆子竟持刀將人殺害。（圖／資料照）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名李姓男子2019年持剪刀狠刺母親217刀致死，而其事後第一動作不是報警，竟是打電話給媒體爆料，並稱自己有「思覺失調症」，被法官判處無期徒刑，李男弒母理由事後曝光，也讓人咋舌，逃死消息一出更是震驚社會。

據悉，李男經常對家人動手，已有多次家暴紀錄，媽媽也曾聲請保護令，而2019年10月17日他因不滿媽媽不給他錢理髮，雙方爆發爭執，他先是以按摩棒及木椅攻擊媽媽，再拿剪刀猛刺，媽媽因此頸部、肩部、胸部、腹部、臀部及手腳等處有多達217處的穿刺傷，造成媽媽大量出血死亡。

李男弒母第一件事打給媒體爆料，案經媒體報案後，警方趕抵現場才發現李母已明顯死亡，整起案件才因此曝光，而警方事後也將他依法送辦。

李男到案後自稱有思覺失調，而法院審理期間將李男送精神鑑定，但他可清楚陳述犯案時的記憶細節，明顯沒有認知障礙。法官因此認為，他動手時並未失去、降低辨識能力，且還主動通知媒體等，最終將他依殺害直系血親尊親屬罪判無期徒刑，而民事部分則須賠償父親、弟弟及妹妹528萬元。

案經上訴二審，高雄高分院法官認為，儘管李男符合自首要件，但他手段兇殘仍應從重量刑，不過考量到本案為偶發，非計畫性犯罪，加上李長期受精神疾病所苦，導致人倫悲劇，審酌後判他無期徒刑。全案再上訴三審，但仍被最高法院駁回，全案定讞。

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