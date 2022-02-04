美女主播開車了！過年「解鎖成就」驚呼：感覺太棒了

▲美女主播宋燕旻PO出拜年照。（圖／翻攝IG somiisung）



記者鄒鎮宇／綜合報導

華視主播宋燕旻在臉書有11萬人追蹤，除了依靠專業的播報新聞能力之外，天使臉孔配上魔鬼身材也吸引不少粉絲。宋燕旻表示，她過年時終於把13年都沒做的事做了一次，「拿到駕照13年了，第一次靠自己能力開車上路」，「感覺真是太棒了。大家新的一年有什麼目標嗎？」

宋燕旻過年每天仍值班播報新聞，從初一就PO出在辦公室內拿紅包的拜年照片；她3日也身穿紅色的身V上衣拜年說，「我的年假第一天，開車載媽媽去太保找我乾媽拜年，拿到駕照13年了，第一次靠自己能力開車上路，旁邊的人還不需要心驚膽戰，金虎年解鎖了一項成就，感覺真是太棒了。大家新的一年有什麼目標嗎？」

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▲▼宋燕旻透露在過年解鎖開車上路的成就。（圖／翻攝IG somiisung）



網友看完紛紛留言，「就算在台北，去某些地方還是開車方便多了」、「想被載」、「我也是有了駕照10年後才解鎖，恭喜」、「妳好漂亮」、「雄偉主播誠意滿滿」、「慢慢來，熟能生巧」、「不過佩服13年第一次上路」。對此，宋燕旻也回應，「不是第一次上路，之前大概上路10次，副駕駛座的人得幫忙注意跟拉一下方向盤…最近上完上路的教練課，總算敢自己開車了。」

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