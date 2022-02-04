台中逾3千公尺山難遺體吊不下來　消防嘆「登山都難何況救援」

▲▼台中逾3千公尺的山岳有20座，登山都很難了，一旦發生意外，救援更難。（圖／消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市海拔超過3000公尺的高山有20座，一直是登山客挑戰自我的目標，但消防人員表示，如果事前沒有做好充分準備，登山難度都已夠高，何況救援？桃園市體育局38歲股長李銘豪去年12月中獨自攀爬中央尖山不幸罹難，10多天後遺體在海拔3180公尺處找到，但天候不佳，無法及時吊掛下山；今年1月，54歲的錢姓男子攀登雪山西稜線，不料失去連繫，後來遺體雖已找到，同樣面臨無法及時吊掛的問題，

台中市消防局去年12月13日接獲雲林縣消防局勤務中心轉報，李男攀爬中央尖山失聯，消防局陸續派遣三個梯次搭直升機上山搜救，天候和陡峭山路，使得搜尋不易，後來利用空拍機尋獲遺體，遺體躺在海拔3180公尺處，地形險惡，且遺體距離搜救人員上方約80公尺，直升機無法吊掛，救難人員於是先把遺體移到平坦河床，大夥並在距離遺體約1小時腳程的地點紮營陪伴，直到隔天才吊掛下山。

台中消防局1月19日獲報，54歲錢姓男子（新北市人，聽障人士）申請攀登雪山西稜線、雪山聖稜線Y型，最後一次LINE所留資訊是1月6日在大劍山腳下營地過夜，接著就完全聯繫不上。

搜救人員在福壽山停機坪搭機前往完美谷營地降落後，前往大劍山搜尋，發現有紮營痕跡，隔天再前往翠池方向沿途搜尋，在完美谷營地近2.4K處往下約20M處發現遺體，但因天候惡劣，搜救人員先行下撤，等天候許可再利用直升機吊掛後送。

台中市海拔3000公尺以上的高山有20座，其中難度高、地形險惡的C+級（高級縱走路線，有垂降及攀岩地形）的高山有3座，包括中央尖山（3705公尺）、雪山北峰（3703公尺）和甘薯峰（3158公尺），每次發生山域事故，都是一趟辛苦的救援。

山搜弟兄要背上救援、藥品等器具及糧食，比民眾登山還累，天候惡劣時，衛星通訊也收不到訊號，如果再碰上寒風澟烈又下雨，山形陡峭風勢又大，連空拍機也無法空勘，只能靠著一步一步慢慢搜尋，如果無法與被救者取得聯繫，有如大海撈針。

搜救人員為了縮小搜索範圍，都會向電信公司申請查詢手機訊號，但是一旦手機關機超過24小時，就無法查詢到最後基地台位置及發話方位角，山域救援人力非常短缺，雖然有國家公園管理處、保七總隊等，但人力有限且各有勤務，萬一同一時段發生2件以上的山域事故，求救者待援時間拉長，只能自求多福了。

消防局提醒，攀登C+級山域雖然極具挑戰和成就感，但請先做好準備也要結伴而行，彼此才有照應，畢竟登山難度都已夠高，何況救援？