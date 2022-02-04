　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

瑜珈狼師拿墊子「趁機熊抱」女學員！2同學現身哭訴：被他性騷過

▲▼示意圖,運動,瑜珈,健康,居家,健身,保健（示意圖／123RF）

▲包姓瑜珈老師性騷女學員，遭判處拘役50日，另得賠償對方10萬元。（示意圖／123RF）

記者陳羿妏／基隆報導

基隆一名包姓瑜珈老師2019年11月間於教室後陽台摟抱女學員花花（化名），藉此騷擾得逞。刑事部分，一審被依意圖性騷擾判處拘役50日，得易科罰金5萬，案經上訴，二審高院駁回定讞。民事部分，花花求償20萬精神撫慰金，法院審理後，判包男賠10萬元為適當。

判決指出，2019年11月7日晚間7時許，包男趁花花獨自一人於瑜珈教室的後陽台拿取瑜珈墊時，先是從後方，將雙手搭在花花肩膀上，並以胸部緊貼花花後背，以此方式熊抱，接著他見花花嚇到轉身大喊「幹什麼！」竟上前順勢摟抱。事後，花花內心感到相當不舒服，決定報警處理，全案因此曝光。

包男否認犯行，辯稱自己平常習慣幫學生拿瑜珈墊，當天花花的瑜珈墊被壓在最下面，且陽台很窄，他只是站在花花後方，輕拍花花肩膀說借過，要至前方幫花花拿瑜珈墊，不知為何花花要大叫，還往後撞他胸口，而他擔心花花頭部會撞到他的鼻子，更將手舉起到花花肩膀位置，並沒有熊抱對方。

惟法官查出，案發後包男曾打給花花，但電話未接通，隨後花花便傳訊斥責包男「你不要跟我說你是在開玩笑的？」包男則主動道歉「讓您不愉快，我非常難過」，並表示會自行離開瑜珈教室。

花花的同學也指稱，花花案發後情緒非常不穩定，睡不太好，有在服用藥物。此外事發後，另有2名同學出面表示，自己也遭到包男性騷擾。

一審基隆地院刑事庭認定，若包男無騷擾行為，何須道歉，且根據花花指證、同學們說詞以及對話紀錄，足認包男犯行，審酌後依意圖性騷擾，判包男拘役50日，得易科罰金5萬。案經上訴，二審高院駁回。

民事部分，花花主張自己因受到包男的騷擾，精神受有莫大痛苦，要求包男賠償20萬元精神撫慰金。然而，民事庭審理期間包男仍是否認花花說詞。法院認為，包男有刑事判決在案，性騷內容屬實，審酌兩造學歷、財力、收入狀況，以及花花的精神痛苦程度，最終判包男賠償10萬元為適當。

 【更多新聞】

僅國小畢業！「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙　住家直接當診所

打臉文曝光！3度酒駕男2年前痛罵：喝酒坐車很難？今撞死慈母

她咬一口雞排蛋堡斷2顆牙…怒控：有骨頭！知名早餐店要賠10萬

445元到新竹煙波飯店爽吃自助式下午茶

ET快訊
妻傳訊：女鬼陪睡讓你爽歪歪　人夫崩潰分居5年求離婚
鄰居娃清晨5點開始哭！他「聽整天」失眠：超後悔
快訊／拜登證實：美軍行動擊斃「ISIS首腦」
常被遠光燈閃瞎！他怒「明明有AUTO模式」爆共鳴
初四撞立春！「15大地雷禁忌」不要踩　第1點最容易犯
泫雅無名指被套牢！曖昧甜喊「當然是Yes」　網狂恭喜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

瑜珈狼師拿墊子「趁機熊抱」女學員！2同學現身哭訴：被他性騷過

放下妳的減肥藥！美魔女醫師生子後…靠3招狂砍體脂肪

比偉士牌還少的古董車！「藍美達」只有他會修：重現美好回憶

妻傳訊：女鬼陪睡讓你爽歪歪　人夫崩潰分居5年求離婚

重案回顧／恐怖手法曝！女「花雕雞麵下藥」1刀剪下　他慘剩1.5CM

女ATM剛領10萬就遭搶　嫌犯輕判半年原因曝光

女直播主抓包他偷吃！睡衣妹衣衫不整躲陽台辯：我來餵貓的

最難忘的慣竊！行竊遭逮N次　女所長一句話讓他寫信懺悔

快訊／台南永康公寓火警「1男無生跡」　現場留有瓦斯桶、遺書

防一氧化碳中毒！台中補助更換熱水器　１戶最高3000元

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

女子闖紅燈對向警察亮燈追　騎士見「現世報」笑喊：水啦！

「穿中國隊隊服」黃郁婷道歉　體育署：不會取消資格

過年虎爺真顯靈！　孩呆看「祖先牌上神像」笑噴千人：今年牠最大

桃園本土+7！物流群聚再延燒 鄭文燦公布公司名稱

瑜珈狼師拿墊子「趁機熊抱」女學員！2同學現身哭訴：被他性騷過

放下妳的減肥藥！美魔女醫師生子後…靠3招狂砍體脂肪

比偉士牌還少的古董車！「藍美達」只有他會修：重現美好回憶

妻傳訊：女鬼陪睡讓你爽歪歪　人夫崩潰分居5年求離婚

重案回顧／恐怖手法曝！女「花雕雞麵下藥」1刀剪下　他慘剩1.5CM

女ATM剛領10萬就遭搶　嫌犯輕判半年原因曝光

女直播主抓包他偷吃！睡衣妹衣衫不整躲陽台辯：我來餵貓的

最難忘的慣竊！行竊遭逮N次　女所長一句話讓他寫信懺悔

快訊／台南永康公寓火警「1男無生跡」　現場留有瓦斯桶、遺書

防一氧化碳中毒！台中補助更換熱水器　１戶最高3000元

她堅持和繼子說結婚誓言！　「不再錯過你的第一次」全場感動淚崩

瑜珈狼師拿墊子「趁機熊抱」女學員！2同學現身哭訴：被他性騷過

春節治安不打烊　澎湖警破賭場逮獲主持人＋賭客20人

快訊／秘魯北部發生規模6.5強震

2000元刮刮樂狂槓！他哭「今年很難中？」賺錢機率10%　網哀號一片

朋友來拜年「沒人給小孩紅包」！她怨8年級生：這是正常現象？

小S魔鬼身材不靠斷食　激推「豆漿＋香蕉」熱量超低、吃出健康飽足感

比晚上還清楚！雪隧裡「總有車主狂減速」他不解　老司機也怒

房客夢遊半夜下棋！　睡夢中和人持槍決鬥

英國法律監管機構建議：全自動駕駛汽車事故「駕駛人不用負責」

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

社會熱門新聞

妻：女鬼跟你睡　人夫崩潰求離婚

小牛才牽1個月！健身教練初三打滑撞爛

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

正妹行員棄鐵飯碗　轉戰汽車業務收入曝

從好麻吉變「表兄弟」！他被狠砍9刀噴血倒地

母雞群慘遭野狗毒手　苦主怨：能國賠嗎

女直播主抓包他偷吃！睡衣妹辯：來餵貓

人夫上交友軟體…對鏡頭手淫才知對方是「她」

美魔女醫師生子後…靠3招狂砍體脂肪

即／撞號誌桿碎成麻花捲　駕駛重傷受困

即／撞號誌桿車體碎成麻花捲！駕駛宣告死亡

人夫逼妻子跟好友上床！她淚崩卻無法離婚

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

更多熱門

相關新聞

搭公車坐熱褲妹旁...噁男來回摸還伸進內褲

搭公車坐熱褲妹旁...噁男來回摸還伸進內褲

台北市萬華區一名男子日前搭乘公車時，刻意坐在一名熱褲妹右側，再用外套蓋住手掩護，再來回撫摸女子大腿，更伸進短褲內觸摸鼠蹊處，熱褲妹驚嚇大喊「你摸夠了沒！」，司機見狀停車報警，新北地院審理，男子10多年來涉多起性騷案屬累犯，行徑惡劣，判有期徒刑8個月。

地鐵妹搧陌生男巴掌！警調查後不罰

地鐵妹搧陌生男巴掌！警調查後不罰

店長幫按摩把手滑進內衣　被逮辯：加油打氣

店長幫按摩把手滑進內衣　被逮辯：加油打氣

宜監前副典獄長林祺源性侵案　判刑8年定讞

宜監前副典獄長林祺源性侵案　判刑8年定讞

男洗腎偷摸護理師胸部還摩擦　判拘

男洗腎偷摸護理師胸部還摩擦　判拘

關鍵字：

性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

快訊／六福莊長頸鹿「布丁妹」搶救30分鐘亡　工作人員淚崩

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

初四撞立春！　15禁忌勿踩

「醫界王陽明」恢單2年爆求婚成功！　新歡身份曝光

李芷婷參賽《全明星》爆哭掉髮　遭洗版「退賽」霸氣回應了！

妻：女鬼跟你睡　人夫崩潰求離婚

韓網超準「手機幾%充電」心理測驗

爸每月給1.8萬！男吐絕望心聲

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

蕭敬騰登春晚被罵「只有這天王沒事」！

嬪妃「愛用4大宮廷春藥」榨乾皇帝！吃完1晚能戰10女

泫雅無名指被套牢！　曖昧甜喊「當然是Yes」

男友襯衫接客！檳榔西施「清純戀愛臉」20秒片讓網瘋了

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

最貴5款刮刮樂大揭密！　「真正賺錢機率」最高僅19%

更多

最夯影音

更多
累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面