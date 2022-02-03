路易莎「2位數漲變3位數」　他怨：外帶真的虧！網戰翻

▲路易莎即日起，部分飲品調漲5元。（圖／ ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

本土咖啡路易莎真的漲價了！一名男網友透露，今（3）日去路易莎點了一杯橘皮拿鐵，以前大杯百元有找，如今悄悄漲了5元，讓原PO內心超衝擊，「雙位數跟三位數感覺就是不一樣啊！」文章曝光後，網友各有看法，一派認為自己沖好喝又省錢，另一派則不以為然「漲5元也在哀哀叫！」

一名男網友在PTT表示，今日下午去路易莎買咖啡，身為熟客的原PO秒點了大杯橘皮拿鐵，結果付款時，才知道價格從95漲到100元，讓他難以接受，「雙位數跟三位數感覺就是不一樣啊，有沒有咖啡也漲價的八卦？」

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文章曝光後，底下網友熱議，「一杯飲料100有夠盤 ，100能買雞腿便當了」、「反正有星巴克價格幫忙擋，沒事沒事」、「一杯100元的咖啡都是誰在喝的阿」、「台中看到好幾家（分店），都沒喝過，漲了更不會去喝」、「自從會自己沖（咖啡），去外面給人賺真的傻」、「只喝黑咖啡10多年，買豆子自己沖就好」。原PO也認同，「現在想想外帶真的虧，畢竟內用還可以坐在那邊用他們的電，喝完口渴還可以去裝他們的水！」

另有網友感嘆，萬物皆漲，只有薪水不漲，「路易莎就是坐在那邊享受咖啡廳風情」、「漲5元也在哀哀叫，你有多窮」、「咖啡這麼多家，喝不起就別喝」、「鄉下便當店小吃店早就漲5塊了啦」。

▲不少網友認為，自己沖咖啡最省。（圖／翻攝PTT）

事實上，路易莎粉專在1月31日已公告部分飲品調漲，「因應國際咖啡豆價格長期攀升，部分咖啡品項調漲5元（含精品咖啡、經典義式咖啡系列）；濾掛品項及咖啡豆調漲20元，其餘品項維持原價。路易莎為爭取消費者福祉，雖近期面臨原料、包材廠商調價，已盡力扛住巨大成本壓力，並配合政府延後漲價、縮小漲幅，請粉絲們多多包涵，平價好咖啡我們盡量守住。」

本站報導，路易莎咖啡董事長黃銘賢早在1月20日說明，咖啡期貨近期持續上漲，對於未來走勢業者也拿不準，但是營運面上已有基本工資上漲的成本增加，加上公司也在規劃三月起為基層員工調薪，依據不同職務薪資調幅亦不同，為公司營運增添成本壓力，因此才會在價格上做調整。