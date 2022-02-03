女子帶前夫去現男友工作酒吧　前夫卻深深愛上「女裝男友」

▲女子帶著前夫去現任男友工作的變裝酒吧捧場，沒想到前夫卻因此深深的愛上女裝後的男友。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

果然「現實比電影還要離奇」，一名日本網路漫畫家在向網友募集夜生活相關的素材時，一名女網友表示「前夫愛上了自己現任女裝男友」，由於內容實在太過離奇，該名作家很快地在短短3日內就將投稿內容繪製成漫畫，也引起不少網友的討論。

一名女網友對該名網路作家投稿，表示自己在離婚之後，依舊與前夫保持著友好關係，自己也順利交到新男友。有一次，他就帶著前夫去男友的工作的變裝酒吧中捧場，沒想到前夫一見到女裝版的男友就驚為天人，竟然深深的愛上女裝版的男友，這也讓女網友哭笑不得。

而且沒想到，前夫的愛不僅於此，從認識男友之後，前夫每周3次往返60公里，就是要去捧「女裝男友」的場，中間甚至還購買新衣服、化妝品送給男友。「女裝男友」甚至還被前夫包下，兩人多次共同出遊。即便後來女網友與「女裝男友」結婚了，但是前夫還是對他抱持著高度好感。

女網友表示，他現任丈夫其實就是把她前夫當成客人，而女網友推估前夫對現任丈夫的愛，比較是粉絲對偶像的那種喜歡。而即便關係如此特殊紛亂，女網友還是依舊與前夫保持著良好的關係，兩人甚至還喜歡同一位歌手，交流上都有著共同的話題。

不少網友看到這篇留言後，紛紛留言表示「訊息量太大了，哈哈哈」、「最謎的是，妹子居然帶前夫去見現任丈夫（而且還是女裝）」、「感覺每個人都不一般」、「感覺還挺圓滿，哈哈哈」、「是可以拍成電影的程度了！」、「我可能理解了又沒理解」、「百年孤獨和這個哪個復雜」、「大姐是真的狠人」。

中國網友翻譯後的漫畫。（圖／翻攝自微博）

延伸閱讀

▸ 台中男不滿路邊車輛放音樂 竟失控飆罵怒砸車

▸ Google母公司Alphabet第四季營收傳佳績 今年中啟動股價20比1拆分

▸ 「眉一皺，好運散！」 命理師曝6大衰運纏身壞習慣