　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大專生畢業逾1年22％未就業　近2萬人還在打工

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲大專生畢業1年多已就職仍占多數，但未就業超過22％。（圖／記者周宸亘攝）

記者張靖榕／綜合報導

勞動部日前最新的「大專生就業導航」統計，包含碩博、大學及專科等的大專畢業生，畢業超過一年仍未就業的人達22％，而已就業人數中也有約10％是兼職打工。

「大專生就業導航」最新統計數據截至去年10月底，統計人口中扣除出境、純在學、服役以及死亡者，其餘皆納入可進入勞動市場的「可工作人口」。根據統計，2020年畢業的24萬多名可工作大專生中，勞保、公保等投保率約為77.95％，還有22.05％未投保，畢業至今一年多未投保即代表尚未就業，人數為5萬3188人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大專生中以博士就業率最高，專科畢業也有77.84％，大學生畢業就業率卻不到70％。相較之下，2016年畢業的大專生未投保率僅有13.11％，畢業5年後不論學士和專科畢業生就業率都在85％左右，碩士就業率更高達90％。大專生即使將近80％在畢業後已找到工作，當中仍有10％為兼職打工性質，人數約1萬8000多人。

公職對大專畢業生仍有相當吸引力，不少人想進公職拿鐵飯碗，2020年大專畢業生公保占比約4.17％，共7328人考上公職，而近5年畢業的大專生共133萬多人，其中考上公職僅佔6萬4000多人，想考公職必須擠破頭，競爭相當激烈。

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
《全明星》顏佑庭過年被分手！　「我太廢了」淚崩：很謝謝她
初二回娘家禁忌爆多！15大地雷千萬別踩　喊1字恐破財
雙胞胎名模爆婚變！　打包眼鏡男回家過夜直擊
到醫師男友家被羞辱高攀！女護理師：該分手嗎　過來人一句話勸退

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初二沒空回娘家？民俗專家曝2步驟招好運：財氣、貴人一起來

初二回娘家！國道湖口-新竹一早「紅色警戒」　15地雷段一次看

新年換裝潢　紅色放不好恐「五行相沖」！白色點金帶財運

到醫師男友家被羞辱高攀！女護理師：該分手嗎　過來人一句話勸退

大專生畢業逾1年22％未就業　近2萬人還在打工

初二回娘家4大禁忌　睡午覺福氣會溜走！

iPhone 4「狂戰11年退役」　長壽史驚呆！網跪了：根本釘子戶

蔡壁如想送多毛玩偶：聽說你喜歡　四叉貓喊誤會！鄉民女神戳真相

大年初二回娘家7禁忌！送禮要雙數　「留下吃晚餐」恐踩雷

培育動畫人才　世新開設創意公仔製作課程

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

13歲新北童與父遊高雄足跡曝　曾去饗食天堂、建國路3C店！

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

初二沒空回娘家？民俗專家曝2步驟招好運：財氣、貴人一起來

初二回娘家！國道湖口-新竹一早「紅色警戒」　15地雷段一次看

新年換裝潢　紅色放不好恐「五行相沖」！白色點金帶財運

到醫師男友家被羞辱高攀！女護理師：該分手嗎　過來人一句話勸退

大專生畢業逾1年22％未就業　近2萬人還在打工

初二回娘家4大禁忌　睡午覺福氣會溜走！

iPhone 4「狂戰11年退役」　長壽史驚呆！網跪了：根本釘子戶

蔡壁如想送多毛玩偶：聽說你喜歡　四叉貓喊誤會！鄉民女神戳真相

大年初二回娘家7禁忌！送禮要雙數　「留下吃晚餐」恐踩雷

培育動畫人才　世新開設創意公仔製作課程

初二沒空回娘家？民俗專家曝2步驟招好運：財氣、貴人一起來

高檔車標配？他問「天窗要幹嘛」　網激推1功能：約會神器

初二回娘家！國道湖口-新竹一早「紅色警戒」　15地雷段一次看

西蒙斯累計被罰5.3億恐罰到破產　身邊友人曝他不在乎錢

虎年想要招桃花　交友軟體推薦過年假期開運方案

陳玉珍變「髮」圖新　自曝感情史「沒發生過關係」遭前男友劈腿

大聯盟封館2個月沒進展　春訓延期機率大

國道開110公里「遭大貨車狂貼屁股」他怒嗆：保持安全距離很難？

卡通都是騙人的？兔寶主食不是紅蘿蔔！　吃多了還可能致命

超簡單肩頸伸展3招　「每次30秒」做完立刻有感

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

生活熱門新聞

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

人夫傳訊息「性慾強是好是壞」　她預感成真氣炸

抓到了！新北父子「自主管理」爽吃饗食天堂　衛生局：該罰

新北父子高雄確診　自主管理期爽吃饗食天堂

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

高雄確診牙科醫護足跡曝！做禮拜後跑2超商　也有知名滷味

到醫師男友家被羞辱高攀　女護理師：該分手嗎

初二回娘家　北北基等5縣市大雨

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

2022十二生肖注意！猴小心血光之災　

弟取遊戲ID驚曝特殊情趣！他一看嚇壞

婆婆邀請「大咖致詞」　她怒：不想辦婚宴了了

更多熱門

相關新聞

監委：近10年4000萬移工失能津貼領不到　勞動部出面回應

監委：近10年4000萬移工失能津貼領不到　勞動部出面回應

監察委員王幼玲、王美玉25日上午召開記者會表示，職災失能移工醫療照護、應有補償及職業重建未獲公平對待，應領未領失能津貼超過4千萬元，相關罰則對雇主不生警惕之效，監察院促請勞動部確實檢討改善。對此，勞動部回應，有關協助職災失能移工，勞動部補助各地方政府辦理FAP職災勞工個案協助之服務對象，並無國籍之別。

10年4000萬失能津貼未發　監委批顏面大失

10年4000萬失能津貼未發　監委批顏面大失

勞動部出錢挺企業育才

勞動部出錢挺企業育才

勞動部加強勞檢外送平台　Uber Eat、foodpanda遭裁罰6萬元

勞動部加強勞檢外送平台　Uber Eat、foodpanda遭裁罰6萬元

1.3萬人仍在無薪假　「旅行社、航空業」增最多

1.3萬人仍在無薪假　「旅行社、航空業」增最多

關鍵字：

大專生就業導航勞動部就業

讀者迴響

熱門新聞

過年熬夜2秘招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

台中23歲情侶車禍亡　朋友跟車目睹嚇傻

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

醫警告「4道剩菜別加熱吃」：心腎恐壞掉

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

大樂透2.1億一注獨得！獎落苗栗公館

荷蘭老公性慾太強　新北空姐人妻跨海被離婚

藍心湄除夕邀他圍爐！曹西平感激：都不會忘記我

《陰屍路》男星失蹤3天「陳屍車內」！享年31歲

人夫傳訊息「性慾強是好是壞」　她預感成真氣炸

杜力超斜槓、法比歐成演員　《2分之一強》班底現況

機車1000公里換機油正確or錯誤

第一次婆家過除夕！KIMIKO婆婆「突問1句話」空氣凝結

更多

最夯影音

更多
財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」
公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面