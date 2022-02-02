大專生畢業逾1年22％未就業　近2萬人還在打工

▲大專生畢業1年多已就職仍占多數，但未就業超過22％。（圖／記者周宸亘攝）

記者張靖榕／綜合報導

勞動部日前最新的「大專生就業導航」統計，包含碩博、大學及專科等的大專畢業生，畢業超過一年仍未就業的人達22％，而已就業人數中也有約10％是兼職打工。

「大專生就業導航」最新統計數據截至去年10月底，統計人口中扣除出境、純在學、服役以及死亡者，其餘皆納入可進入勞動市場的「可工作人口」。根據統計，2020年畢業的24萬多名可工作大專生中，勞保、公保等投保率約為77.95％，還有22.05％未投保，畢業至今一年多未投保即代表尚未就業，人數為5萬3188人。

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大專生中以博士就業率最高，專科畢業也有77.84％，大學生畢業就業率卻不到70％。相較之下，2016年畢業的大專生未投保率僅有13.11％，畢業5年後不論學士和專科畢業生就業率都在85％左右，碩士就業率更高達90％。大專生即使將近80％在畢業後已找到工作，當中仍有10％為兼職打工性質，人數約1萬8000多人。

公職對大專畢業生仍有相當吸引力，不少人想進公職拿鐵飯碗，2020年大專畢業生公保占比約4.17％，共7328人考上公職，而近5年畢業的大專生共133萬多人，其中考上公職僅佔6萬4000多人，想考公職必須擠破頭，競爭相當激烈。