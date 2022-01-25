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近10年4000萬移工失能津貼未給付　監委批台灣顏面大失

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▲近10年移工應該申領而未申領，或者中斷申請失能津貼的金額，高達超過新台幣4千萬元。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

根據監察院近日調查報告指出，近10年移工應該申領而未申領，或者中斷申請失能津貼的金額，竟高達超過新台幣4千萬元，足見職災失能移工的法定權益未受保障，監察委員王美玉表示，「他們是人、不是機器」，政府以為4000萬是幫國庫省錢，其實讓台灣顏面大失的一件事。

監察委員王幼玲、王美玉25日上午召開記者會表示，職災失能移工醫療照護、應有補償及職業重建未獲公平對待，應領未領失能津貼超過4千萬元，相關罰則對雇主不生警惕之效，監察院促請勞動部確實檢討改善。

王幼玲指出，我國自1989年正式引進移工，開放至今已超過30年，外籍移工人數累計超過70萬人，然而根據監察院的調查顯示，職災移工失能率是本國勞工的2倍，2016年至2020年有聘僱許可領取失能給付的外籍移工有1087人，其中有512人終止契約，占了近半數。

王幼玲說明，移工從事的常是台灣傳統產業基層的工作，機器老舊、欠缺安全裝置，或者追求產出速度關閉安全裝置，因為缺乏有效的職災通報平台，造成危險機械未被勞檢單位查出、汰換，導致職災事故反覆發生。

王幼玲發現，根據勞動部統計，近10年移工應領而未領的失能津貼金額，竟高達超過新台幣4千萬元，符合請領勞保失能年金的返國失能移工，也有超過半數未持續受領，職災失能移工返國後，領取我國勞保職災失能給付及《職業災害勞工保護法》規定的失能生活津貼，困難重重。

▲▼ 監察委員王幼玲、王美玉25日召開「職災失能移工醫療照護，應有補償及職業重建未獲公平對待」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲監察委員王幼玲、王美玉召開「職災失能移工醫療照護，應有補償及職業重建未獲公平對待」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

王幼玲認為，在台灣工作卻因職業災害而失能的移工，不論在法定補償、請領作業、訴訟程序、職業重建及媒合新雇主等，均處於孤立無援的狀態，導致失能移工處境艱難，勞動部應該積極作為，確保失能移工應有的權益。

王美玉受訪時表示，移工的失能率比本國勞工高兩倍，在他們走訪工廠的過程當中，有些管理階層毫不猶豫地告訴他們，「危險的工作就給移工做」，有些明明是合法引進的移工，不良的雇主卻沒有幫他們保勞保，而即使有保勞保，移工一旦失能、受傷後就馬上退保。

王美玉批評，「在他們眼裡，把機器看得比人重」，移工如果受傷、斷手掌、斷手指或脊椎受傷，就再換新的一批人來，這就是台灣對待移工的環境，「他們是人、不是機器」，他們的命也是命、也是人家的爸爸或兒子，在母國還有他的家庭。

「4000多萬是累積多少外籍移工斷了手腳」，王美玉指出，這些是台灣應該賠償人家的，「我們卻讓他領不到」，這些這都是血汗錢、移工用生命換來的錢，「所以4000萬你覺得是幫國庫省錢嗎，很抱歉，這是讓台灣顏面大失、很負面形象的一件事」。

王美玉認為，台灣的生育率已經是世界倒數第一，勞動力也面臨人口老化，對待移工不能有這麼不友善、惡劣或黑心的做法，勞動部必須深入了解原因，政府在看待移工問題也必須了解他們的苦境或困境，「他們還有下半生要過活」。

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