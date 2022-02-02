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朱立倫率3青年新春揮毫　盼新的一年拋開疫情陰霾

▲▼國民黨新春揮毫封面。（圖／國民黨提供）

▲國民黨新春揮毫封面。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

迎接農曆虎年的到來，國⺠黨主席朱立倫與3位青年朋友一起揮毫開筆，寫下「福虎生風」春聯，向大家拜年，除了祝福新的一 年，各行各業欣欣向榮、臺灣鄉親虎年如意，也期望全體國⺠同心協力，能盡快走過新冠疫情的肆虐，拋開疫情陰霾，成為飛奔躍升的一年。

揮毫寫春聯對朱立倫而言一點都不陌生，擔任新北市⻑期間，多次在市政場合中提筆寫字、即興書寫，一手筆力勁挺的好字頗受市⺠歡迎，為了迎接農曆新年，朱立倫特別與國際部專員吳亮儀、黨內青年生力軍須予謙、康晉瑜等青年朋友一起提筆揮毫，祝福大家新年快樂。

看到朱立倫隨筆書寫，即呈現筆酣墨飽、工整筆法，三位青年朋友也收起過年輕鬆的嬉鬧氛圍，開始認真動筆，一筆一劃寫下對新一年的祝福與期許。

第一次公開寫春聯的吳亮儀就說，「在主席旁邊 寫毛筆壓力真的好大」，順利完成後，朱立倫給3位青年朋友的 「墨寶」高度評價，認為各具特色，展現年輕人崇尚個人風格的形象，從筆運中更能看出青年朋友朝氣蓬勃的氣息。

農曆新年的春聯不僅增添了節日喜慶氣氛，更代表了對來年的展望與期許，國⺠黨今年推出的新年春聯以「牛耕虎躍、平安幸福」為主軸，設計中融入了知名將軍書法家吳國勝的墨寶，特別在「2022 虎」的末端綴飾了可愛的老虎尾巴，點出虎年元素，讓家戶張貼時添加活潑的喜氣。

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