新年想脫單！　初二拜月老「5訣竅＋5禁忌」拜對牽良緣

記者黃翊婷／綜合報導

農曆新年中的大年初二除了是回娘家的日子，也是月老廟人潮最多的時候，恰好今年春節之後緊接著就是一年一度的西洋情人節，《東森新媒體ETtoday》整理出拜月老的5招小撇步和5大禁忌，讓大家第一次拜就能順利求得好姻緣。

▲台北霞海城隍廟是網友公認台灣最靈驗的月老廟之一。（資料照／記者黃彥傑攝）

祭拜月老的5招小撇步：

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1、進入廟宇後不可直接拜月老，記得先拜天公，然後依序從正殿開始祭拜。

2、供品可以準備糖果、鮮花、五色水果、紅棗和桂圓，記得數量必須是雙數。

3、單身男女求姻緣記得告知月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日，理想對象的條件包含長相、高矮、個性、學歷高低、職業等等，越詳細越好。

4、拿到紅線和緣錢後，要在月老的主爐順時鐘繞3圈，再放到包包裡或置於枕頭下。

5、若如願覓得好對象，記得要帶著喜餅、喜糖回去還願。

▲台南大天后宮舊稱東寧天妃宮，主祀媽祖，也可以求姻緣。（圖／ETtoday資料照）

祭拜月老的5大禁忌：

1、不要戴帽子、口罩或太陽眼鏡，以免月老看不清楚長相。（但防疫期間請遵照廟方規定。）

2、服裝端莊，不要太過暴露。

3、不要拿傘拜拜，以免姻緣「散」了。

4、喝結緣茶不要吹，免吹走自己的姻緣。

5、拿喜糖不要挑，不然自己都挑完了，月老要怎麼幫忙牽線呢？

至於祭拜月老有沒有時間限制，其實只要廟門有開，晚上也能拜。若女性剛好遇到生理期也不用太過忌諱，還是可以拜月老的哦！