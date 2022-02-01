「4生肖」2月開始爆旺　財運直升錢財滾滾來

▲4生肖好運 、財運爆發。（圖／www.pakutaso.com）

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揮別2021年，迎來2022年，過去這一年不管是悲是喜，都已經過去了根據《搜狐網》指出，四生肖的人，2月開始好運大爆棚，離升官加薪機會不遠了。

生肖鼠

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生肖鼠命中子水為財，天生就是有招財命格的屬相，儘管之前的一年遇到了破太歲之劫，財運低迷了不少，但這並不是說生肖鼠未來也不能發財，1月底~2月末，生肖鼠的財運將會一路高漲，賺錢的機會也會增多，一路錢財大賺，富貴不愁。

生肖馬

在過去的幾年當中，生肖馬的運勢因為受到凶星所壓制，表現並不是很好，財運也收到了不良的影響，所以生肖蛇並沒有過上順心如意的日子。但是到了1月底~2月末，生肖馬卻能夠引來五行相生之局幫助，財運步步高升，錢財大賺，錢多得花不完。

生肖龍

生肖龍雖然說命中有福，但今年是衝太歲之年，在破太歲的影響下，整體的運勢表現並不是很好，沈曉陽想要發財賺錢不會那麼容易。不過到了1月底~2月末，生肖羊命終迎來武曲吉星助陣，財運得到進一步的提升，輕鬆發財賺錢

生肖虎

生肖虎骨子裡有一股狠勁，對很多事情都可以堅持下去。並且他們不認為自己會比別人差，所以生肖虎總是可以遇到困難和挫折迎難而上，可以找到各種各樣的賺錢方式，賺錢方式多，賺錢也不是什麼難題了。