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2022虎年星座財運排行曝！　第1名「談調薪超順、容易刮到大獎」

記者崔子柔／綜合報導 

喜迎虎年到來，眾人都希望能有個好彩頭，讓整年能平安順利度過，小孟老師「清水孟國際塔羅連鎖」就在YouTube公開，今年12星座的運勢排行。

第12名、牡羊座

牡羊座今年受到天王星逆行財帛宮位，較容易「財來財去」，在購物上要更加謹慎，可以多吃黃色的食物讓財運加分，像是金柑、茂谷柑、木瓜等。

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第11名、金牛座

今年天王星逆行金牛座本命宮位，加上10月底將碰上火星逆行財帛宮位，所以10月開始要更注意財務管理，小孟老師建議，若金牛座者在上半年有賺到錢應見好就收，若不收恐有破大財危機。

第10名、天蠍座

木星在10月28日後逆行天蠍座偏財宮位，所以建議不要聽信股市名嘴的說法，今年可多吃釋迦、椰子來平衡身心狀況，同時提升判斷能力。

▲之前的投資，也能順利獲利。（示意圖／取自免費圖庫pxfuel）▲雖然不是一夜暴富，但卻可以積少成多，帶來旺財運！（示意圖／取自Pixabay）

▲金牛座今年應首好錢財。（示意圖／取自Pixabay）

第9名、獅子座

9月底水星逆行進入獅子座財帛宮位，所以較容易出現績效下滑等狀況，應避免直接應對主管上司，對客戶也應該更委婉。

第8名、水瓶座

10月底火星逆行到水瓶座偏財宮位，木星也逆行進入財帛宮位，所以水瓶座10月後偏財運很差，在上半年賺到的錢應該守好，否則恐怕流失錢財。

第7名、巨蟹座

巨蟹座今年容易買到高價，小孟老師建議，房地產、股票在高點時盡量不要出手，且不要輕意借錢給他人，容易一去不回。

▲之前的投資，也能順利獲利。（示意圖／取自免費圖庫pxfuel）▲雖然不是一夜暴富，但卻可以積少成多，帶來旺財運！（示意圖／取自Pixabay）

▲天秤座將在今年找到不錯的標的。（示意圖／取自Pixabay）

第6名、天秤座

天秤座在今年想研究很多理財商品，或是有人會建議如何投資，並順利找到標的物，所以在金錢方面會得到不少正面能量，出手投資都能有回報。

第5名、摩羯座

土星順行進入摩羯座財帛宮位，且冥王星都是良好向位，可一解在2021年的煩惱憂愁，若是從事有業績壓力的工作者，可見明顯的增長。

第4名、雙子座

雙子座今年可說是「一分努力，三分收穫」，只要多研究理財商品，就能花小錢買下能增值的標的，以房地產來說，可從蛋白區下手。

第3名、處女座

今年會有不少金錢貴人出現在處女座身邊指引明路，還有出手闊綽的大客戶找上門，若有規劃在今年投資股票基金，則可順利找到穩定標的。

▲▼幸運,開心,高興,職場,財運。（示意圖／shutterstock）

▲射手座、雙魚座在今年財運大發。（示意圖／shutterstock）

第2名、射手座

木星順行進入射手座偏財宮位，在投資方面會大有斬獲，從參加一些抽獎活動也可察覺，偏財運在今年非常旺盛，很容易得到大獎。

第1名、雙魚座

上半年木星進入雙魚座財帛宮位，適合在這時候和主管上司議論薪資，只要願意開口就有不錯的結果，財運也會就此亨通，若想購買刮刮樂、大樂透等，都很有機會中大獎，小孟老師建議，可以多吃水中食物，因為水中食物吸收大量的財水，像是台灣鯛、石斑等魚類，都能讓財氣飽滿、大發八方財。

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