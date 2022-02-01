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重案回顧／酒店妹狠殺包養男！1家4口通通犯案　盜領超過470萬

▲蛇蠍酒店妹林女。（圖／翻攝當事人臉書）

▲蛇蠍酒店妹林女。（圖／翻攝當事人臉書）

記者林昱萱／綜合報導

台北市一名張姓男子以每月10萬元，包養一名林姓酒店女子，沒想到卻遭到對方殘忍殺害，遺體還被塞入空心磚後丟棄進水中，成了流水腐屍，而經警方調查後發現，林女的全家人都涉案，而林女殘忍殺害對方後，還多次盜領張男存入兒子帳戶的錢，前後共計盜領470萬元。

回顧整起案情，張男在認識林女後隨即墜入愛河，於2020年間開始以每月10萬元的價格包養對方，而他原以為自己預見真愛，卻沒想到是陷入桃花劫之中，讓自己因此殞命。據悉，兩人於2021年9月分手，而張男的好友原以為兩人關係已經結束，但林女卻又於同年10月8日，出現在張男面前，兩人之後還手牽手離開。怎料，在同月15日，張男到了鹿港後就失去消息，經親友報案後，警方發現林女拿著張男的提款卡，從卡中提取大量現金，懷疑其涉嫌重大。

▲彰化林女涉嫌殺害張男。（圖／翻攝自爆料公社）

▲彰化林女涉嫌殺害張男。（圖／翻攝自爆料公社）

隨後，有民眾於2021年10月29日在彰化鹽埔地區東螺溪畔附近，發現一具流水腐屍，而該腐屍被發現時，遺體已經明顯腐爛、外觀難以辨識，而經採集死者指紋、特徵後，發現其與失蹤的張男符合，而經深入調查後也發現，林女涉嫌重大，於同年11月2日晚間將其拘捕到案。林女被捕後避重就輕，先是說自己與張男出遊時發生口角，同行有人看不過，才會挺身而出將張男殺死後棄屍。

▲彰化林女涉嫌殺害男友張男。（圖／記者唐詠絮翻攝 爆料公社）

▲林女殺害張男後將其棄屍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

不過，警方追查後發現，林女的家人也涉有重嫌，而由於一家人的供詞兜不攏，因此均被檢方聲押，而林女的父親透露，是因為女兒曾被張男欺負，所以才會想給對方一個教訓。對此，林父遭法院裁定收押，至於林母與弟弟原先則裁定10萬交保、限制住居，彰化地檢署將提抗告後，台中高分院撤銷發回重裁，彰化地院重新開羈押庭，法官認為，母、弟2人有逃亡串證之虞，裁定2人收押禁見。

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