瑪法達12星座財運曝　4星座虎年實踐財富自由　

▲2022年瑪法達星座理財指南

圖、文／鏡週刊

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神祕主義者視為「21世紀最動盪轉捩點」的2022年，是一個「雙魚／牡羊座」雙主軸年。由於歲星落在調性迥異、為期相近的雙魚、牡羊兩星座，且正逢黃道12宮循環的最後一年、與未來12年新週期的交界，是蓄勢盤整，也是造勢重生。象徵意義上，意味著這將是一個不平靜循環的結束，與全球財經新秩序的開始。

全球財經將在中美經濟脫鉤、疫情可控、通膨恐慌、產業解禁、復甦趨緩、各國總統大選與國際市場回溫的背景下，隨著歲星停駐「雙魚／牡羊座」，並在期間呈「木星／海王星合」，投資人得留心市場出現集體歇斯底里、快漲急跌的劇烈翻轉。理財星象家認為，儘管國際財經在通膨、升息、縮表與股市泡沫隱憂下，動盪與變數仍多，全球股市仍以多頭為主流，大型績優股也仍為首選。

不過理財星象家也提醒，常與牛市、熊市較大震盪共時而出的日月食，今年將在4、5月與10、11月落在金牛／天蠍座軸，屆時全球財經股匯恐有較大衝擊。尤其5月中開始，宜留意投資人情緒驟變，與可能出現的股市海嘯，所幸，10月底有拉回跡象。

2022年將以雙魚的「療癒商機」與牡羊的「新鋭商機」兩大主軸並行。產業方面，「雙魚座」聚焦議題包括：元宇宙、雲端科技、AR／VR沉浸式體驗、加密貨幣、極端氣候、低碳經濟、乾淨能源、水資源管理、抗疫新藥、生技醫療、綠色產業、ESG永續投資、低軌衛星、太空競賽、量子電腦；「牡羊座」相關議題則為鋼鐵物料、基礎建設、AI+5G超級物聯網、數位安全（勒索駭客）、遊戲產業、機器人運用、抗通膨商機、報復性消費、WFH（Work From Home）在家工作、轉單／轉型商機。上述題材通常表現較突出。

創富力看好、實現財富自由機會最大的四星是：雙魚座（身價）、水瓶座（理財）、天蠍座（投資）與獅子座（合資）。雙魚靠專業加值、水瓶財源增加、天蠍投資得法、獅子合夥賺錢，還可能有數筆權利金、版稅、佣金、紅利、股息、津貼或彩金入帳。

理財要謹慎的星座則有：巨蟹、處女、天秤與魔羯座。巨蟹注意理債、保險、節稅與合作信賴問題；處女提防隱藏缺口、機會成本或暗盤交易損失；天秤小心財務槓桿過大、衝動豪賭或購物失心瘋；魔羯則要留意過度謹慎錯失的良機，與付出的機會成本。

牡羊今年財富機運與搶錢狼性偏弱，生活品質、精神自由與自我認知卻相當滿足，效益最大的投資是形象、健康與心靈。健康尤為一切財富之本。極簡主義價值觀審視下，只追求最珍貴的、留下最在乎的，其他都是多餘。對社會意識、公民價值、綠色議題與永續成長關切轉強，利適度布局具社會責任意識的ESG ETF、醫藥保健題材或抗跌績優型基金，並投資形象、運動與休閒。上半年吸金動能有限。第二季收入途徑增加，投資正收益可期，市場測試與獨立創業前景佳。第四季末還有一波財富強攻。

金牛今年財富力勁揚，收入與支出兩大財務攻防有術，財富淨收益落在前段班。事業與人脈是貢獻經濟大餅的兩大投資主力。將藉搭上產業熱門趨勢，或擠進火紅供應鏈，大幅推升業績、獲利或身價，行情發燙。對個人投資屬性、理財工具、產業趨勢與避險意識有一定掌握，投資組合適合跨及創新科技、醫療保健與傳產金融。資產多元配置，投資勝率可期。事業年初即傳捷報，含金量激增，元月到4月衝刺最猛。上半年現金寬裕，下半年投資積極，第四季還有一波榮景。5、9月失誤率較高，小心踩到地雷。

雙子今年創富大於耗資，財運先寬後緊，財力比去年略增。財富引擎主要來自主業收入與集團分紅。上半年薪資所得或業績營收樂觀可期，下半年支出變多、被動收入增加有限，購買力因通膨縮水，所幸靠著精明理財、消費節制、固定儲蓄，加上定期定額投資，存下一桶金。適合穩健略多於高成長比例的平衡型投資，既能收短期市場的波動獲利與成長動能，又能抗跌保值。除熱門科技股、大型績優股、金融傳產，小額加密貨幣也名列投資組合清單中。第一季生財，第二季持平。5、9月水逆宜提高防禦。

巨蟹今年專業變現力強，運氣尤佳，業外所得與主業收入一樣出色，財務水位看漲。財富動能主要來自趨勢掌握與知識／資訊加值，因此能比別人更早、更快布局卡位，眼光又遠又準。年中疫情回穩、經濟復甦後事業受惠極大，帶動財務成長。理債、節稅、保險、募資有方，卡債、車貸、房貸或學貸壓力大減。投資利長線持有大型績優股ETF、高殖利率標的或優質國外基金。今年易有受騙財損，重大協定、資產分配、履約承諾最好立據為憑，且相關文件得注意細節陷阱，以免上當。5、10、11月提防三波衝擊。

獅子今年機運與實力相輔，致富潛力比去年多一倍。上半年旺偏財，活化資產、工作轉型、理債瘦身有成，利徵募資金、合資結盟、申貸補助、保險理賠、房產交易或佣金分紅收益等，還是樂透中獎大熱門。下半年賺趨勢，投資風險屬性偏高，策略也較激進、非主流；做足功課、大膽搶進，不惜險中求富，採取逆勢操作或高槓桿投資。所幸進出場時機大致幸運，利長線布局。消費奢華但不揮霍，慷慨但不失理智。合資事業小心倒帳欠債、帳目不清或分潤爭議。1、5、9月「水逆」，提防較大財務波動。

今年是處女座勤奮與策略並進的理財奮鬥年。雖然沒有天上掉下來的禮物，但理財有規劃、有紀律，能以最少資源發揮最大效益。起跑雖慢，第二季開始成長加快。整體財務比去年好，也比預期好。經濟來源除了穩定收入與不定期偏財進帳，還有來自嚴控預算，與投資／儲蓄積沙成塔造就的「複利效應」。投資屬性穩健，適合精算後的中等風險標的，不宜貿然投資不熟悉領域。利優質股債平衡或價值／成長股平衡的平衡型基金或投資組合。年初小遇挑戰，上半年經濟動盪，下半年財富反敗為勝。10月最招財。

天秤今年收入持平、投資小賺，是穩中求進的一年，財富成績低空飛過。儘管「財富暴發力」不強、投資戰績也各有勝負，但所得成長較去年有感，比下綽綽有餘。小資理財與定期定額投資奏功。靠著務實勤奮、簡樸生活，加上力行省錢節用、精明比價、抓漏防弊、嚴控預算量入為出，不僅購買力與生活品質絲毫不減，還有餘力存錢。土星落在投資宮，機會不少、投資動機也強，卻不無地雷。面對財務動盪，宜預存緊急預備金以支應臨時需求。適合熱門主流股或大型績優股，預設停損停利，忌貪婪。2月最旺。

天蠍今年「點石成金威力」名列前三，犀利、冒進、狠準，財富動能強勢續強，是收割去年理財投資成果的黃金年。歲星上半年落在投資宮，是少見實力、願力、魄力與機緣等條件一應俱全的投資旺年，膽識過人、手氣也不錯。投資屬性精明積極、冒險有腦，很能駕馭趨勢浪頭、果斷搶進，奪得先占者紅利。適合拉高高投報、高風險等獲利空間較大的新興趨勢標的，還利房產、貴金屬、外幣／收藏品或加密貨幣投資。下半年重理財，藉由財務精簡、聰明開銷、創意交易、提高所得資金效率守住財富。發財4、8月最看好。

射手今年財富先守後攻、身價起漲，是專業口碑與品牌價值兌現的寬裕年。紮實底蘊配上優質包裝，將以獨家特色與成功定位奠定財富版圖。前兩季理財審慎防禦，著重健全財務體質、穩定金流水位與投資保值抗跌，無視通膨壓力，財務安全感大增。利版權專利、房產交易、租賃收益、家族事業或宅經濟獲利。元月波動較大，宜預設防火牆。下半年投資運飆升，是明年財富發達的起手式。可藉精算風險、積極投資讓財富起飛。適合積極偏穩健、成長與價值股平衡，且風險分散（包括黃金）的資產組合。12月最旺。

魔羯今年享受拚經濟的「正向痛苦」，奔波操勞、忙而不窮。拜財星在本命宮長達3月（均值3倍）停留，且守護星全年在財富宮加持（到2023年）之賜，「富貴指數」居高不下，收入穩定、財源多多，加上理財投資爆雷率低，守得住真材實料換來的經濟果實，是公司金雞母，也是自己的ATM。雖較去年辛苦，只要夠努力，總成績不亞於去年「財運冠軍王」榮景。投資屬性穩健精準、不失靈活多元，投資自己與興趣最物超所值。上半年商機多，利兌現業餘專長、開發斜槓事業；下半年利收割與守成。12月最招財。

水瓶座今年行12年一度的財富大運，創富力與滿足感在同儕中堪稱數一數二。經濟舒適並沒有令他們落入滿身銅臭、窮得只剩金錢的富裕陷阱，而是有餘裕追求品味與提升價值。靠著事業順利、理財高明、投資淨賺、避險有成，資金效益提升與財務無重大失分，財力漲幅名列年度前三。煉金最強時段落在上半年與第四季後半。投資屬性積極前衛、偏好短打操作的動能型投資，與新創科技、電通和智慧車概念等中小型潛力股投資頻率最合拍。小資族可藉精明理財無痛累積財富。下半年靠投資組合抗跌獲利。

今年雙魚座人生財富無論質與量的躍進都稱霸諸星，也是最有「財富自由、提早退休」（FIRE，Financial Independence, Retire Early）能量的超級機會年。身為歲星正能量加持的「年度之星」，機運財、競爭力與報酬率倍增，好運常不招自來。同樣付出，回饋與績效硬是碾壓先前紀錄。形象管理、專業技能、學歷證照與財務智商（FQ）精進，尤為財富加值的主力。直覺神準、低買高賣、趨吉避凶。投資屬性穩健偏積極，宜稍稍拉高風險投資比例，加入被動收入布局。除押寶低本益比的績優股，高本夢比的夢幻投資也有斬獲。財運全年旺到明年年中。



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