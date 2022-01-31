攝影師昏倒鬧區9小時！僅路過街友關心　他最終失溫身亡

▲一名旅法的瑞士攝影師，昏迷在巴黎街頭卻無人聞問。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

84歲的旅法瑞士攝影師羅貝爾（René Robert）19日傳出在巴黎街頭失溫身亡，而他死亡的原因也讓人唏噓，因為他先是在路邊摔倒後失去意識，但周遭卻無人停下腳步關心，是時隔許久之後才有一位街友關心後報警，結果因為羅貝爾昏迷時間長達9小時，天寒地凍的溫度早已讓羅貝爾失溫身亡。

根據《國家報》報導指出，84歲的旅法瑞士攝影師羅貝爾在19日漫步在巴黎市中心，當他走到一處有著許多餐廳與酒吧的熱鬧區域時，疑似因為身體不適而摔倒在地，後來他就這樣昏迷躺在地上。

而即便他倒地的地方是巴黎的鬧區，但是往來的行人卻無一人關心他。直到20日早上6點30分，一名路過的街友見狀後，跑來關心他並且打電話報警。但由於距離羅貝爾倒地昏迷的時間已有9小時之久，巴黎的低溫也讓羅貝爾的身體變成失溫狀態，即便後來有送醫急救，但羅貝爾還是因為極度失溫而身亡。

羅貝爾的友人音樂家蒙波蒂（Michel Mompontet）事後在推特上發文，描述了羅貝爾的死亡經過，他直指羅貝爾的死因是「被冷漠殺死」，當羅貝爾昏迷的時候，竟然沒有任何一個路人停下腳步來幫助，他認為這是一種令人反感的生命終結方式。

後來蒙波蒂在接受訪問時表示，他並不是想要指責那些沒有提供協助的路人，他自己也自省，如果自己遇到這樣的事情，自己是否也會停下腳步。他表示「我自己的眼神，也很少停留在那些躺在地上的遊民身上」，但他還是認為，這樣的生命結束方式是十分駭人聽聞的。

Assassiné par l’indifférence.

Ce soir 19h20 sur France Info TV mon hommage au photographe René Robert, mort seul dans une rue passante de la capitale sans que personne ne s’arrête et lui porte secours…et ce que cette tragique et révoltante fin de vie nous apprend de nous-mêmes pic.twitter.com/do2ukLQFY1 — Michel Mompontet (@mompontet) January 24, 2022

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