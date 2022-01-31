過年「13禁忌」一次看！　穿破衣服窮神跟蹤一整年

▲除夕家人團圓吃年夜飯。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

迎接新年除了能夠和家人再度團聚，更可以拜訪許久未見的親友，是喜洋洋且別具意義的日子，過年除了要說吉利話、穿新衣以外，其實還有許多禁忌，知名微博命理專家「陳鵬解夢」就整理了13項春節過年需要注意的禁忌，其中初一記得要早起且不要請別人幫叫起床，否則當心會產生晦氣。

1.除夕夜不去打擾別人一家吃年夜飯，沒有回家鄉的遊子可「聚在一起吃年夜飯」。

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2.過年期間不要剪頭髮、初一早不洗澡。

3.正月初一不掃地，尤其是「往外」掃地，因為這意味著會把家財往外掃。

4.過年期間不要討債，除夕只要一開始就不要去討，否則很容易被惱羞成怒地趕跑。

5.過年期間記得不要穿破衣服，因為穿破衣服過年「象徵窮神要跟一年」，所以推薦要穿新衣過新年。

6.正月初一不叫別人起床，另外正月初一也不適合睡懶覺。據說正月初一被人叫起床會有晦氣產生。

7.過年期間要多說吉利話，不說髒話或是罵人的話，尤其在過年喜氣洋洋的日子，不管是對外人或是對自家人，出口罵人都是非常不妥當的。

8.正月初一不要洗衣服，民俗中與尊重水神有關。

9.正月初一不要向別人借東西。

10.正月初一不殺生，如果要吃的話，記得要提前殺好。

11.正月初一與初二不下農地，也不去工地幹活，否則意味著「接下來一年也是勞碌命」。

12.嫁出去的女生要回自己家過年，要回娘家得選在初二以後。

13.如果遇到喪事，在除夕、初一以及初二時不報喪，喪葬儀式必須過了初五才能辦，另外春聯要換成白紙書寫，以免有人沖撞。

▼正月初一別洗衣服。（圖／免費圖庫pixabay）

