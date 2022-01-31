轟動全球「葡萄牙靈異車禍」！讓女鬼搭便車害3死　背後真相曝光

▲十多年前曾轟動全球的靈異影片。（圖／翻攝自David Rebordão）

記者趙蔡州／綜合報導

網路上流傳著許多靈異影片，有些至今仍找不到解釋，有些則被證實是人為造假，2006年時就有一部葡萄牙車禍的靈異影片，因為完整紀錄了女鬼上車到車禍的過程，在世界各國引起瘋狂討論，最後讓影片上傳者不得不出面解釋。

影片中可以看見，三位年輕人晚上開車出遊，過程中看見一名白衣女子在路邊攔車，由於怕對方深夜落單會發生意外，就好心停下來讓對方上車，不料這是一位卻是不速之客。

▲女子的表情突然變得相當猙獰。（圖／翻攝自David Rebordão）

白衣女上車之後，車輛行駛的過程中，鏡頭時不時會一陣模糊，數秒後鏡頭有一次拍到她的臉部，她的臉突然變得非常猙獰，一陣尖叫後車輛就發生了翻覆意外，導致車內3人全部喪命，白衣女則完全不見蹤影。

影片2006年被上傳網路，並於2008年左右突然爆紅，引發多國網友瘋狂討論，由於影片實在太真實了，加上當年的查證手法有限，導致許多人認為影片是真的，甚至許多不相信靈異之人，也都開始思考鬼怪是否真的存在。

▲導演曝光拍攝團隊。（圖／翻攝自David Rebordão）

就在網友爭論越來越激烈時，一名葡萄牙導演David Reborbao坦承，影片其實是他的短篇作品《A Curva》，劇中扮演女鬼的是一名女演員Sara Cipriano，導演當初還為了這一篇作品設置官方網站（目前已關閉）。

導演表示，網路上有非常多人在討論他的靈異影片，他原本打算保持沉默，不要打壞大家的興致，不過由於各國網友爭論實在太激烈了，經過幾個月的思考之後，他決定讓影片的真相曝光。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。