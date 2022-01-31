　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

轟動全球「葡萄牙靈異車禍」！讓女鬼搭便車害3死　背後真相曝光

▲▼轟動全球葡萄牙靈異車禍影片 真相是。（圖／翻攝自David Rebordão）

▲十多年前曾轟動全球的靈異影片。（圖／翻攝自David Rebordão）

記者趙蔡州／綜合報導

網路上流傳著許多靈異影片，有些至今仍找不到解釋，有些則被證實是人為造假，2006年時就有一部葡萄牙車禍的靈異影片，因為完整紀錄了女鬼上車到車禍的過程，在世界各國引起瘋狂討論，最後讓影片上傳者不得不出面解釋。

影片中可以看見，三位年輕人晚上開車出遊，過程中看見一名白衣女子在路邊攔車，由於怕對方深夜落單會發生意外，就好心停下來讓對方上車，不料這是一位卻是不速之客。

▲▼轟動全球葡萄牙靈異車禍影片 真相是。（圖／翻攝自David Rebordão）

▲女子的表情突然變得相當猙獰。（圖／翻攝自David Rebordão）

白衣女上車之後，車輛行駛的過程中，鏡頭時不時會一陣模糊，數秒後鏡頭有一次拍到她的臉部，她的臉突然變得非常猙獰，一陣尖叫後車輛就發生了翻覆意外，導致車內3人全部喪命，白衣女則完全不見蹤影。

影片2006年被上傳網路，並於2008年左右突然爆紅，引發多國網友瘋狂討論，由於影片實在太真實了，加上當年的查證手法有限，導致許多人認為影片是真的，甚至許多不相信靈異之人，也都開始思考鬼怪是否真的存在。

▲▼轟動全球葡萄牙靈異車禍影片 真相是。（圖／翻攝自David Rebordão）

▲導演曝光拍攝團隊。（圖／翻攝自David Rebordão）

就在網友爭論越來越激烈時，一名葡萄牙導演David Reborbao坦承，影片其實是他的短篇作品《A Curva》，劇中扮演女鬼的是一名女演員Sara Cipriano，導演當初還為了這一篇作品設置官方網站（目前已關閉）。

導演表示，網路上有非常多人在討論他的靈異影片，他原本打算保持沉默，不要打壞大家的興致，不過由於各國網友爭論實在太激烈了，經過幾個月的思考之後，他決定讓影片的真相曝光。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

►穿高科技「暖暖襪」從此不怕寒流

ET快訊
三上悠亞拉鍊一扯…雪白車頭燈彈出　拍AV被揭「私下真面目」
快訊／高雄大樓「除夕夜大火」　1女無生命跡象
快訊／春節大紅包24人抱走100萬！大樂透未送出　下期上看2
快訊／威力彩連29槓！下期頭獎直飆8億元
除夕夜最雷！外送員領貨「卡門口」　同業無奈吼：棄單也沒用
獨／高雄疫情11天+98　陳其邁除夕苦笑曝心情
快訊／林志玲除夕生下寶寶　父親晚間感動回應了！
1歲兒客廳狂哭！婆婆抓起來狠嗆「去給車撞死」　她1句怒回網讚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

轟動全球「葡萄牙靈異車禍」！讓女鬼搭便車害3死　背後真相曝光

臨盆前老公要求「讓哥哥進產房」　人妻崩潰：他是醫學生想觀摩

200萬人看牠被拍屁屁！挖洞中「萌狗狂騷擾」　土撥鼠回頭4次崩潰

他收到「5元支票」傻眼問怎麼花　過來人曝兌換陷阱：根本賠錢

「超神3拖吊員」15秒拉走違停車　網爆笑：媲美F1換輪胎

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

帶柴柴逛街驚見牠「趴門口燦笑」　一旁擺水碗顧店...爸傻：怎變店狗

KIMIKO嘴超甜得婆婆疼「家事老公一手包」　「砸8位數申請專利遭仿冒」他：妳人生我來顧！

臘腸狗鑽進牛仔褲「灌香腸」　身體卡褲管整天！媽到家傻眼

盧廣仲.泱泱互畫對方「害羞對視」　開「只屬於一個人的演唱會」...她：好感動！

轟動全球「葡萄牙靈異車禍」！讓女鬼搭便車害3死　背後真相曝光

臨盆前老公要求「讓哥哥進產房」　人妻崩潰：他是醫學生想觀摩

200萬人看牠被拍屁屁！挖洞中「萌狗狂騷擾」　土撥鼠回頭4次崩潰

他收到「5元支票」傻眼問怎麼花　過來人曝兌換陷阱：根本賠錢

「超神3拖吊員」15秒拉走違停車　網爆笑：媲美F1換輪胎

PLG上半季最佳5人　風城巨獸無敵　辛巴禁區難解習題

日本「F-15戰機」疑似墜毀尋獲1人　目擊者稱：看見紅光

31歲男與妻談離婚　竟「開3槍」開車落跑！求減刑慘被法官打臉

韓星頂級公寓公開（下）！趙寅成家在世界第五高、BTS成員有兩戶

過年聚餐注意！大啖薑母鴨恐致酒測超標　最重可罰12萬

快訊／除夕夜大火！高雄左營大樓起燒　1女困浴室無生命跡象

快訊／威力彩連29槓！　下期初三頭獎「直飆8億元」

快訊／春節大紅包24人抱走100萬！大樂透除夕未送出　下期上看2.1億

韓星頂級公寓公開（上）！飯店主廚做早餐　居民活動是23億藝術展

國防部公布共機「除夕動態」　5架次擾台灣西南空域

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

新奇熱門新聞

住戶佔人行道10年　盆栽養出森林

超神3拖吊員　15秒拉走違停車

臨盆前老公要求「讓哥哥進產房」...人妻崩潰

雞腿有痘痘　她吃一口想吐「顆粒是硬的」

挖洞中萌狗狂騷擾　土撥鼠崩潰

葡萄牙女鬼害死3人車禍　真相曝光

全家都會危險！除夕祭祖3水果禁忌

超清晰外星「小灰人」拍到了！

5元支票怎花　過來人曝兌換陷阱

俄「巨屌妖僧」28.5公分讓人驚

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

烏魚子藏冰箱5年「黑到發綠」

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

古早味配菜沒落　網：家庭必備

更多熱門

相關新聞

七旬阿伯酒駕一個迴轉　害麥拉倫跑車追撞...釀4傷！

七旬阿伯酒駕一個迴轉　害麥拉倫跑車追撞...釀4傷！

屏東縣枋寮鄉台1線437.8公里南下路段，30日深夜近10點發生三車交通事故，造成4人受傷送醫；三輛車中一輛是千萬超跑麥拉侖，麥拉侖車頭撞毀。警方初步調查，其中駕駛白色自小客車的呂姓駕駛酒測值超標，為0.31毫克，事故原因則待警方進一步調查。

來不及過年！　男騎士除夕車禍重傷無呼吸心跳

來不及過年！　男騎士除夕車禍重傷無呼吸心跳

機車被撞停車開罵　又被追撞

機車被撞停車開罵　又被追撞

孝兒持西瓜刀亂揮嚇人　辛酸日常曝光

孝兒持西瓜刀亂揮嚇人　辛酸日常曝光

年假首日小貨車蘇花爆胎　自撞2人傷

年假首日小貨車蘇花爆胎　自撞2人傷

關鍵字：

車禍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志玲宣布當媽！除夕順產寶寶

林志玲「懷孕還超美」模樣曝光！IG藏肚半年

《華燈初上3》2月不上了！Netflix公開上架片單

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

林志玲寶寶性別曝光了！「1個表情符號洩密」

林志玲當媽「3個月前早洩密」！連2天曖昧發文

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

直接tag「點名王思佳」　賴薇如開戰：腿沒多長，學人劈腿

免費拿「888元農遊券」機會來了！

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

林志玲生子激動哭了！親回應祝福「終於盼來」

160kg大胃王猝死！6吃播主下場悽慘

更多

最夯影音

更多
野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網
廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面