過年打麻將想贏錢必看6禁忌　廁所、入風處別坐！

記者黃翊婷／綜合報導

過年親朋好友齊聚一堂，總免不了想試試手氣，但如果想在牌桌上守住好運，以下的禁忌可要多注意了！《東森新媒體ETtoday》整理出打麻將的6大禁忌，包含勿拍肩、勿罵髒話、勿洗澡等等，就連選座位也是有講究的。

▲打麻將是不少人過年的娛樂活動之一。（示意圖／記者陳致平攝）

禁忌1、勿拍肩或拍背

這是打麻將時的基本禁忌，因為碰觸別人的肩膀或是背部，可能會把對方的好運拍掉，若是不想大過年就被人討厭，記得一定要管好自己的手。

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禁忌2、別罵髒話

過年期間罵髒話不僅沒禮貌，還會影響自己的手氣和氣場，要是運勢亂掉就會影響牌運。另外，罵髒話也有可能越罵心情越差，如此一來，就算財神爺真的降臨，或許也會被「低氣壓」嚇跑哦！

禁忌3、別在牌桌上借錢

在老一輩的觀念中，若在牌桌上將錢借給別人，有可能會把自己的財運分出去。所以為了防止好運被分走，開局之前請先確認好大家準備的現金是否足夠。

禁忌4、打牌前不要理髮、剪指甲或洗澡

相傳剪指甲、理髮都有可能把運氣剪掉，若是把好運都剪光才上牌桌，當然不容易贏錢。打牌前洗澡也是同樣的道理，為了守住好運，不妨盡興玩過之後再去洗澡吧。

禁忌5、不要坐在廁所前或有風的地方

挑選座位也是一門學問，想要增加好運，可以選擇有椅背的椅子，盡量遠離廁所，避免沾染穢氣，也要記得坐在非入風處，否則一陣風吹來，可能就會把好運吹走了。

禁忌6、不要在初一、十五打牌

初一、十五打牌在傳統上被認為是大不敬的行為，甚至可能因此傷了自己的運勢，所以這2天還是放棄試手氣，好好和家人朋友相處吧。