紀梵希家居設計師創作溫暖繪本　可愛兔兔的帽子陪孩子建立自信

▲透過閱讀溫暖有趣的繪本陪孩子建立自信。（圖／Unsplash）

記者林璟倩／綜合報導

「為什麼我跟別人不一樣？」相信許多家長都曾被孩子問過相同的問題，由橙實文化出版《奉奉的特別帽子》，韓國作者李真和曾任紀梵希家居系列設計師，透過與寵物間的真實故事撰寫出一本溫暖有趣的的兒童品格教養作品，透過超可愛兔兔「奉奉」的故事，讓孩子學會幫助他人、建立自我能力認同，學會接受自己原本的樣貌，重拾自信！

故事中，家人與村落裡的村民人人都有帽子，但只有耳朵特別長的奉奉沒有帽子。擁有跟他人不一樣外表的奉奉，覺得自己不「正常」，只想要遮掩自己眼中的缺陷，但奉奉因為特別的耳朵幫助了許多人，也找回了自信，並接受了自己的長耳朵以及自己的與眾不同。

缺乏自信心是許多孩童與父母都會遇到的課題，因為希望孩子比他人高、比他人聰明、比他人乖巧，不知不覺中讓孩子感到自卑和畏縮。這本書的主角「奉奉」，因為想要遮住又大又難看的耳朵，經歷了許多事，也因此展開了自信心尋找大作戰。相當適合父母及孩子，一起閱讀這本書有趣的繪本，透過作者純熟的筆觸及溫暖的畫風，幫助孩子們跟著奉奉一起找回自信心吧！

▲奉奉的超特別帽子繪本封面。（圖／橙實文化提供）

作者李真和自弘益大學美術學院畢業後，曾在首爾的紀梵希家居系列（GIVENCHY homecollection in Seoul）擔任設計師，之後在《PAPER》雜誌刊載插圖，正式踏入了繪本插畫家之路。第一部作品《奉奉的超特別帽子》就獲得了第二屆未來恩童書徵選繪本部門大獎，2020年被波隆納世界插畫大展選為年度插畫家。

《奉奉的超特別帽子》是作者與寵物「包宇（바우）」間的真實故事為框架撰寫而成的，作者想創作出能讓小朋友從每個角色中，都能感受到愛與力量的繪本，未來長大成人後也能深深印在腦海裡的繪本。