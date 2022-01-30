春節國道上路懶人包　「返鄉出遊」建議好走時段看這裡

▲高公局預估今年春節連假國道好走時段 。（圖／記者張榮恩攝）

記者許維寧／台北報導

高公局提供農曆春節好走時段，預估初一至初三期間以南向用路人為主，建議民眾利用下午13時後上路；初三至初六則以北向用路人為主，建議民眾及早於12時前出發。另外，預計初三、初四為北返車潮尖峰日，部分路段可能塞至隔日凌晨。

交通部高公局參考近年春節連假交通量及交通特性，實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控等多項措施，還請春節通勤民眾多加注意。

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2月1日至2月3日（初一至初三）：車流以南向用路人為主，建議民眾利用下午13時後上路。

2月3日至2月6日（初三至初六）：以北向用路人為主，民眾可於上午12時前時段出發。

高公局也表示，預估2月3日（初三）、2月4日（初四）為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，部分北向路段如國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段有可能壅塞至隔日凌晨。建議北返民眾可提前於上午出發，或延後至初六上午時段出發，避免車流過度集中。

連假期間高公局機將於國1、3、5實施高乘載管制措施，2月3日至2月4日（初三至初四）每日13至18時，國1高雄端至湖口、國3九如至大溪，各交流道北向入口；2月3日至2月6日（初三至初六）每日14至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口。

另外，春節連假匝道管制措包括初一至初三0至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口匝道；初三至初五7至24時則封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、7-19時封閉國1虎尾及仁德北向、國1王田及國3名間雙向。

高公局也提醒民眾，連假上路前務必先檢查車況，根據過去經驗，高速公路故障車輛多屬缺水、缺油、缺電、爆胎及其他無法行駛等問題。依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，車輛若缺水、缺電、缺燃料，可處600至1200元罰鍰；若為車輪、輪胎膠皮脫落或輪胎任一點胎紋深度不足，則可處3000至6000元罰鍰。