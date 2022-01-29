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別人的婆婆！人妻10年都回娘家吃年夜飯　全因一句話

黃美華（右）年年在自己家和母親過年，自承並不了解其他媳婦面對年節的焦慮。

▲黃美華（右）年年在自己家和母親過年，自承並不了解其他媳婦面對年節的焦慮。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

黃美華還記得29歲、結婚前一年除夕，她在家樓下燒金紙，忽然意識到，「這是我最後一次在家過除夕了。」上了樓，感傷的她，坐在沙發上偷偷哭泣，「現在想起來就覺得，是在感傷什麼…」

黃美華　39歲　結婚10年

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結婚十年來，她都在自己父母家吃年夜飯。夫家在台南，第一年，先生就以買不到車票為理由，主動陪她在台北過年。當時她想，「不只女生，男生也有煩惱。他可能想回家多待幾天，可是我跟著他回家，他初二就要陪我回台北。」

此後每年，有時先生值班，有時公婆出國旅遊，「我們都依現狀來決定、討論，有一點像在開樂透。」婚後育有2女，去年5月，她結束2年育嬰假，重回職場，母職又無法卸下，她日日張羅一家4口晚餐，無法想像還要去別人家煮年菜，「會在意我是不是要去當對方的傭人？去洗碗？好在我婆婆不是那種（會要求媳婦做一堆事的）人。」

媳婦熬成婆　諒解下一代

因為婆婆自己就有過慘痛的經驗。黃美華的婆婆今年72歲，她接受電訪時回憶，自己當別人媳婦時，即使2家距離不過十幾分鐘路程，每年初二還是被夫家留下，說：「『妳今天不要回去，妳的3個小姑要回來…』那個滋味很不好受，我的哥哥和妹妹也是初二才回台南，我也想和他們聚一聚，可是我不行。我下次再見到他們，可能是暑假了。」

黃美華的婆婆是職業婦女，在衛生單位當行政人員，一邊當媳婦，一邊帶大3個兒子。那時候她就想，哪天媳婦熬成婆，是不是能讓媳婦過得自在一點？十年前，她的小兒子娶了黃美華。我們問她：「黃美華沒有一次回婆家過除夕，妳介意嗎？」她不好意思地笑出聲，說：「都OK啦，時代也不一樣了。」

黃美華也從來沒讓自己受限於傳統。她在臉書加入一個煮飯社團，當眾多媳婦在年節前表達出強烈的抗拒時，她才想到，「原來這是一件這麼焦慮的事？」思來想去，還是不懂為何不在夫家過年，是一件大事？「即使是2個女兒，我也會讓她們自己決定，「她們也有自己的意思耶，要把她們帶回去（夫家）也不是那麼容易的。」

6年多前，黃美華的父親過世，妹妹也出嫁了。家裡剩媽媽一人，雖然不喜歡和人交際、繭居在家，年關依然過不去。今年一月的時候，黃媽媽打電話跟女兒確認：「妳會回家過年吧？」黃美華知道媽媽很孤單。先生曾經提議，讓黃美華和妹妹輪流，「今年我們回台南，妳妹回家陪媽媽？」但妹妹無法對婆婆開口。黃美華也懂，不是每個媳婦都能擁有寬容的婆婆，也不是每個先生都會主動找理由讓太太在娘家過年。

黃美華記得，小時候的過年，從彰化嫁到台北的媽媽總是很忙，「小時候也不會想媽媽為什麼不能回自己家過年？我也問過她：『妳以前還要照顧阿嬤，會不會覺得很累？』她說：『當媳婦的人就是要照顧公婆。』」

「但是我完全做不來這種事。我從來沒有煮過年菜。」這些年，她除夕都回家陪媽媽，吃年夜飯，「我媽要拜拜，會弄很多的湯湯水水，佛跳牆、全雞湯、烏魚子、鮑魚。吃不完我就帶回家。」

今年也是一樣。只是，不懂他人焦慮的她，其實也隱隱焦慮著自己的未來，會不會也成為孤單的人？我們問她：「多年之後，如果2個女兒都結婚了，她們又不想費力去改變傳統…」黃美華聽後想了一下，說：「對…所以我希望（媳婦回婆家吃年夜飯）這件事，應該要能被討論…」擔心的恐怕不是要獨自過年，而是女兒會不會有天，也在家裡的沙發上偷偷哭泣。


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