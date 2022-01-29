台中警民消合作救人　４年從閻羅王前救回95人　　

▲台中消防局經常舉辦民眾CPR講習，希望愈多人學習，就有可能救回更多人。（圖／消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市前陣子發生兩起緊急救護案件，民眾目擊患者倒地，急撥119求救，即時使用公眾電擊器（PAD）施予電擊，救護人員快速抵達現場接手搶救，就近送往醫院急救，到院後立即啟動心導管專業團隊，使患者恢復意識。現場民眾、消防與醫護人員攜手合作完成「生命之鏈（Chain of Survival）」，讓急救過程不中斷，成功挽回市民生命，患者喜獲重生健康出院，2016年至今已成功從閻羅王手上救回95人，未來將繼續宣導和培訓，救回更多人。

消防人員日前報報西屯區西屯路三段有民眾倒地OHCA （到院前心肺功能停止），現場民眾第一時間施予CPR急救，救護人員到場後立即接手搶救，並將患者送往台中榮總。

另一案則是發生在西屯區都會公園公車站牌附近，有民眾騎單車運動後倒地OHCA，現場熱心民眾輪流進行CPR搶救，並使用PAD（公眾電擊器）進行1次電擊，等到清泉分隊救護人員到場評估，已恢復自發性循環，立即接手後續急救處置，並將患者送往台中榮總救治。

消防局呼籲，民眾如果發現OHCA患者，第一時間應即撥打119報案尋求協助之外，應冷靜依循派遣員的指引施行CPR急救，報案、CPR與電擊，再由救護人員搶救，以及醫院專業醫療團隊接手，三者缺一不可，急救過程不曾中斷，才能串聯起完整的「生命之鏈」，成功拯救患者生命。

消防局數年來的救護技術，長年累月的訓練，只為爭取分秒之間的搶救，2016年從鬼門關順利救回51人，2020年已增加至95人，每1人後面代表的是一個家庭，消防局從2017年開始自辦3期高級救護技術員訓練，將台中市EMT-P從38人增加到114人，今年起再辦理3期訓練，預計提升至200人。

除了開辦高級救護技術員訓練之外，去年8月透過醫療指導醫師的經驗傳承、專業指導，開放多項藥物讓救護人員施打，甚至在OHCA患者執行「骨內注射」及「氣管內管插管」等技術，對於已無生命跡象的患者無疑更增加活命機會。

專責救護隊羅仙諦有感而發，「一個人可以走的快，但一群人可以走更遠」，希望有更多的人加入急救團隊，消防局醫療指導醫師黃泰霖也說，「隨著EMT-P能力的進步，可以說是把急診帶到院前，把急救室帶上了救護車，台中EMT-P近幾年開始執行插管、給藥等高級救命術，甚至是骨內針建立等技術，受益的傷病患隨著EMT-P的成長，會越來越多。」